Ozzy Osbourne chce, aby ho vo filme stvárnil Johny Depp

Frontman kultovej rockovej formácie Black Sabbath túži po filmovej adaptácii svojich nedávno vydaných knižných memoárov a má aj konkrétnu predstavu o tom, kto by ho mal stvárniť na striebornom plátne.

12. okt 2009 o 14:30 TASR

Londýn 12. októbra (TASR) - Frontman kultovej rockovej formácie Black Sabbath a medzičasom aj etablovaný sólový interpret Ozzy Osbourne (60) má napriek nesporným výsledkom v doterajšej hudobnej kariére ešte stále nenaplnené želania.

Jedným z nich je podľa správ britských médií túžba vyšplhať sa s albumom až na vrchol rebríčkov.

Ako však vyplýva z informácií internetového vydania Daily Mirror, umelec ešte viac túži po filmovej adaptácii svojich nedávno vydaných knižných memoárov a má aj konkrétnu predstavu o tom, kto by ho mal stvárniť na striebornom plátne.

"Veľmi by sa mi páčilo, keby to bol Johnny Depp (46)," vyznal sa Ozzy, ktorý súčasne poznamenal, že ak by sa čas dal vrátiť, v niektorých etapách svojho - mimoriadne búrlivého - života "by sa rozhodol inak, ako učinil".