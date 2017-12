Ísť na ZZ Top alebo na Müllera?

Zajtra sú v Bratislave dva veľké koncerty. Oba sú predzvesťami nových albumov.

13. okt 2009 o 0:00 Peter Bálik

Klasický južanský rock alebo dlhoočakávaný comeback strápeného speváka. Na čo pôjdete radšej?

BRATISLAVA. Bláznivá streda. Tak asi bude vyzerať zajtrajší deň v hlavnom meste. V Športovej hale na Pasienkoch vystúpi slovenský spevák Richard Müller, v Sibamac Arene zas americká legenda ZZ Top.

A komu sa nebude chcieť vystrčiť päty z domu, môže v televízii sledovať úsilie slovenských futbalistov na tŕnistej ceste do Juhoafrickej republiky.

Comeback?

Pred štyrmi rokmi dal Müller zbohom vystupovaniu a nahrávaniu albumov. Na radosť fanúšikov svoj sľub nedodržal. Zajtrajším bratislavským koncertom sa začína slovenská časť jeho AquaCity Best Of Tour 09.

Turné Richarda Müllera

14. 10. Bratislava, ŠH Pasienky

16. 10. Levice, Mestská športová hala

17. 10. Ružomberok, ŠH Koniareň

19. 10. Poprad, Aréna

20. 10. Bardejov, ŠH Mier

21. 10. Košice, hala Cassosport

24. 10. Púchov, Športová hala

25. 10. Nitra, Mest.hala Klokočina

26. 10. Žilina, Garmin Aréna

27. 10. Banská Bystrica, Zimný štadión

, ŠH Pasienky, Mestská športová hala, ŠH Koniareň, Aréna, ŠH Mier, hala Cassosport, Športová hala, Mest.hala Klokočina, Garmin Aréna, Zimný štadión

Denník MF Dnes, ktorý zavítal na jeho brniansky koncert na začiatku českej časti turné, napísal, že jeho výkon ešte nebol stopercentný. Bol to skôr iba prísľub, nie jednoznačný úspech a hudobný kritik dodal, že ak má turné skutočne symbolizovať návrat Richarda Müllera na scénu, treba sa z neho len tešiť.

Názov šnúry napovedá, že na koncerte odznejú hlavne hity, no spevák si prichystal aj zopár malých prekvapení. Na svoj veľký comeback sa poctivo pripravoval. V lete spolu s päťčlennou skupinou a štyrmi vokalistkami piloval repertoár aj v popradskom leteckom hangári.

Oproti predchádzajúcim šnúram je zostava kapely iná. Na gitaru hrá Peter Markuljak, na basu Braňo Valanský, na bicie Juraj Kuchárek a na fúkaciu harmoniku bluesman Erich Boboš Procházka.

V rozhovore pre MF Dnes spevák prezradil, že v týchto mesiacoch pripravuje aj nový album, ktorý by sa mal objaviť na jar v roku 2010. Vraj ide o projekt blízky jeho debutovému albumu Bioelektrovízia zo začiatku 80. rokov, keď pôsobil v skupine Banket. Zložili spolu osem piesní, ale nakoniec sa nepohodol so spoluautorom skladieb, a tak mu zostali len texty.

Bratia z juhu

Sám Müller sa vyjadril, že by rád videl aj koncert ZZ Top, ktorí zhodou okolností hrajú v ten istý deň v Bratislave, ale určite ho nestihne.

Príchodom tohto amerického tria, ktoré už roky popularizuje tradičný južanský bluesrock a rokenrol, sa tak splní sen mnohých slovenských fanúšikov. ZZ Top zavítajú k nám po prvýkrát v ich dlhočiznej kariére, ktorá sa tiahne od začiatku sedemdesiatych rokov.

Bradatí gitaroví „bratia" Billy Gibbons a Dusty Hill, a ich fúzatý kolega Frank Beard za bicími zažili najúspešnejšie obdobie v 80. rokoch, keď do svojich pesničiek pridali prvky popu, no v poslednom období sa opäť vrátili k svojmu overenému južanskému rocku.

Ich európske turné Double Down Live je zároveň predzvesťou nového albumu, naplánovaného na jeseň, no dátum vydania je zatiaľ neznámy. Isté je však to, že sa ho ujal producentský čarodejník Rick Rubin, ktorý stojí za vydarenými comebackmi viacerých zhasínajúcich hviezd, napríklad Johnnyho Casha, Neila Diamonda, CSN alebo skupiny Metallica.