Kam chodíme

13. okt 2009 o 0:00 Lucia Tkáčiková

„Jedzte syry, sú zdrojom energie, bielkovín, vitamínov a nerastných solí," radí divákom výstavy syrový panáčik. Vyskladaný z romadouru, smotanového i paprikového syra sa na návštevníkov usmieva z úvodného plagátu komornej výstavy Bruselský sen: Životný štýl 1. polovice 60. rokov v plagáte v bratislavskom Českom centre.

Vedľa neho visí modrý Ledňáček s čiapkou a hokejkou, reklamný plagát Jarmila Kleckera z roku 1962.

Filmové, divadelné, hudobné. Plagáty z konca 50. a začiatku 60. rokov. Že grafický dizajn mal v tom čase nielen významné postavenie, ale bol aj akýmsi umeleckým únikom, miestom uvoľnenia, svedčí práve ich neveľká prehliadka.

Z jednej steny výstavnej miestnosti začujete prostredníctvom plagátu hudbu z prvého legendárneho českého filmového muzikálu Starci na chmeli, vedľa zas do divadla pozýva Kráľ Ubu. Priam až minimalistická grafika tohto čiernobieleho plagátu z roku 1965 by medzi reklamnými mágmi uspela i dnes. Zmenila sa síce technika, deadliny či spôsob práce, no niečo ostalo (teda aspoň by malo) - nápad, tvorivosť, vizuálne cítenie.

Prehliadka plagátov v Českom centre patrí k sprievodným akciám výstavy Bruselský sen v SNG.