Jacksonov nový hit nie je úplne nový. Vznikol už pred 18 rokmi

Skladba This Is It zosnulého Michaela Jacksona, ktorú zverejnili v pondelok, nie je úplne nová. Skladbu naspievala už v roku 1991 speváčka Sa-Fire.

13. okt 2009 o 14:30 SITA

BRATISLAVA. Prvá posmrtne vydaná skladba Michaela Jacksona This Is It spôsobila kontroverzie krátko po zverejnení. Okrem toho, že nie je úplne nová, správcovia majetku priznali spoluautora až po upozornení.

Spevák a textár Paul Anka skladbu napísal spolu so zosnulým Kráľom popu, no správcovia jeho pozostalosti ho najprv neoznačili ako spoluautora novej verzie.

Najprv pohrozil súdnym sporom. Potom však povedal, že správcovia majetku si "chybu" uvedomili a Jacksonov manažér a správca jeho majetku John McClain ho uistil, že dostane polovicu tržieb zo singla.

Skladbu naspievala už pred 18 rokmi pod názvom I Never Heard speváčka Sa-Fire a ako autori boli uvedení Paul Anka a Michael Jackson.

Pôvodná skladba vznikla na základe nahrávky Jacksonovej hry na klavíri a spevu v Ankovom štúdiu, kde nahrával album duetov. V novej verzii Johna McClaina obsahuje vokály bratov Kráľa popu.

Predseda spoločnosti Columbia/Epic Rob Stringer tvrdí, že existuje mnoho nevydaných piesní Michaela Jacksona a že si podobnosť medzi This Is It a I Never Heard uvedomil až po tom, čo na to na internete upozornili fanúšikovia a fanúšičky speváka.