Nové CD

Bob Dylan, Blue Effect, Who The Hell Is Pete Doherty?, Eels.

14. okt 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Bob Dylan: Christmas in The Heart

Sony Music 2009



Niektorí Dylanovi fanúšikovia tvrdia, že sa bard na staré kolená zbláznil, iní sa zas tešia, ako si vypočujú pod stromčekom jeho hlas. Jeho najnovší album, zložený z klasických vianočných pesničiek a tradicionálov, je určite jeho najkontroverznejším počinom od albumu Self Portrait z roku 1969. No niečo je na Christmas In The Heart pôvabné, a to počúvať staré koledy v podaní Dylanovho chrapľavého, ale zároveň jemného spevu.







Blue Effect: 1969 - 1989

Supraphon 2009



Na deviatich diskoch, uložených v špeciálnom box sete, sa nachádza všetko podstatné, čo slávny český gitarista a skladateľ Radim Hladík nahral so skupinou Blue Effect, sólo, ale aj s ďalšími skupinami. Všetky pôvodné nahrávky Modrého Efektu sú remastrované s pôvodnými obalmi a zasvätenými komentármi. Bonusom je deväť cédečiek, zložených zo singlov a rarít, ktoré Radim Hladík vyhrabal zo svojej zázračnej zásuvky.







Who The Hell Is Pete Doherty?

Universal 2006



Dokumentárny film o frontmanovi The Babyshambles Peteovi Dohertym vyšiel pôvodne ešte v roku 2006, ale k nám sa dostáva až teraz. Je potešiteľné, že film Maxa Carlisha je stále aktuálny, pretože tento mladík, ktorý je zároveň jednou z ikon súčasného britského rocku, je stále nažive. Carlish sa pokúša na DVD cez rozhovory s hviezdou bulváru a jeho priateľov zostaviť Dohertyho portrét, ale je to, akoby ste chytali rukou vtáka na streche.







Eels: Live At Town Hall

Universal 2006



Mark E Everett je určite jedným z najpozoruhodnejších, ale zároveň aj najbizarnejších pesničkárov americkej scény. Dokázal to aj najnovším albumom Hombre Lobo, no na náš trh sa konečne dostalo živé CD a DVD z newyorského koncertu, ktoré predstavujú Eels v inej podobe - so štvorčlenným sláčikovým kvartetom. Známe piesne majú iný sound ako na radovkách Eels, pričom ešte viac vynikne ich jednoduchá, ale pôvabná krása.