Čo počúvame

14. okt 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Len veľmi ťažko popísať tú hrôzu, ktorú spôsobuje v duši najnovšia spoločná pesnička No Name a českých Chinaski Ná, ná, ná. Niektorí z našej redakcie si zapchávajú uši z tej trápnosti, iní velebia textársky talent Igora Timka za to, do akých suterénov môže popmusic zájsť.

O No Name a Chinaski je známe, že sú spriatelenými kapelami, a tak sa Igor rozhodol, že federálne puto zveční v piesni. Líder Chinaski sa teší na koláče a že „tu vaši pohostinnost znám jěště z totáče". Frontman No Name sa pýta, či majú v Prahe plte na Váhu. No vrcholom je refrén: „Dodnes sa diví celý svět, jak se dá rozejít naposled a poprvé."

Človeku, keď počúva túto pesničku so zvukom, ktorý akoby vypadol z nejakej odrhovačky z 80. rokov, je po dlhých rokoch ľúto, že sme sa rozdelili. Keby sa tak nestalo, takáto hrôzostrašná skladba by určite nevznikla.