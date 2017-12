Michael Jackson má päť nominácií na American Music Awards

Počas svojej kariéry Jackson získal 22 American Music Awards, poslednú v roku 2002, keď mu udelili čestné ocenenie ako "umelcovi storočia". Na výslnie sa dostáva opäť po svojej smrti.

14. okt 2009 o 10:00 SITA

BRATISLAVA. Michael Jackson získal takmer štyri mesiace po smrti päť nominácií na American Music Awards. Kráľa popu, ktorý skonal 25. júna vo veku 50 rokov, prekonala len 19-ročná country hviezda Taylor Swift so šiestimi nomináciami. Spolu s Lady GaGa, raperom Eminemom a rockovou skupinou Kings of Leon sa budú obaja uchádzať o titul Interpret, Interpretka alebo Skupina roka.

Zatiaľ čo o nomináciách rozhoduje hranosť v rádiách a predajnosť hudobných nosičov, víťazov vyberú v online hlasovaní hudobní fanúšikovia a fanúšičky.

Podľa údajov spoločnosti Nielsen SoundScan, ktorá okrem iného sleduje predaj hudobných nosičov, sa len v USA tento rok predalo 5,7 milióna kópií Jacksonových nahrávok. Jeho kolekcia hitov Number Ones z roku 2003 je pritom najpredávanejším albumom roka (1,9 milióna predaných nosičov).

This is it - prvá skladba Michaela Jacksona zverejnená po jeho smrti

Skladba This Is It zosnulého Michaela Jacksona, ktorú zverejnili v pondelok, nie je úplne nová. Pieseň naspievala už v roku 1991 speváčka Sa-Fire. Čítajte viac.

Druhá priečka patrí druhému štúdiovému album Taylor Swift s názvom Fearless z roku 2008 (1,8 milióna predaných nosičov).

Jackson je nominovaný i v kategóriách Najobľúbenejší interpret a Najobľúbenejší album (Number Ones) v žánroch pop/rock a soul/R&B. Počas svojej kariéry Jackson získal 22 American Music Awards - tú ostatnú v roku 2002, keď mu udelili čestné ocenenie ako "umelcovi storočia".

Swift je nominovaná i na titul Najobľúbenejšia interpretka v žánroch pop/rock a country. Nahrávka Fearless sa uchádza o cenu pre Najobľúbenejší album v rovnakých žánrových kategóriách. Šiestu nomináciu získala v kategórii Najobľúbenejší interpret, interpretka alebo skupina žánru adult contemporary, kde sa spolu s ňou o cenu uchádza Jason Mraz a rocková kapela Daughtry.

Eminem, ktorý získal štyri nominácie, bude s Jacksonom súperiť aj o titul Najobľúbenejší interpret v kategórii pop/rock. Okrem toho je nominovaný v kategóriách Najobľúbenejší interpret a Najobľúbenejší album (Relapse) žánru rap/hip-hop. Po tri nominácie získali Lady GaGa, Kings of Leon, Beyoncé a uväznený raper T.I.

Slávnostné udeľovanie 2009 American Music Awards bude 22. novembra z losangeleského Nokia Theater vysielať ABC. Naživo sa na ceremoniáli predstavia napríklad Alicia Keys, Black Eyed Peas, Jennifer Lopez alebo Adam Lambert.