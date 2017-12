Radšej hip­hop ako Oscar

Poslednou šancou vidieť herca Joaquina Phoenixa je vraj film Milenci.

14. okt 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Aj keď ho už dvakrát nominovali na Oscara, Joaquin Phoenix už nechce viac hrať. Chce sa venovať hip­hopu – ale v tom ešte nezažiaril. A zažiari ešte vôbec niekedy?

BRATISLAVA. Bezdomovci zvyčajne do televízie nechodia, ale začiatkom roka si týmto zvykom zrejme nebol istý ani dlhoročný televízny moderátor David Letterman. Do svojej debatnej relácie si pozval herca Joaquina Pheonixa a predpokladal, že reč bude o jeho novom filme Milenci. No, veľmi si nepokecali.

Končím!

Joaquin, mladá hollywoodska hviezda, prišiel pred kamery zanedbaný. Skrz narastenú bradu sa skoro vôbec nedalo vytušiť, ako sa tvári, a pri úsečných odpovediach ani domyslieť to, čo hovorí. Evidentne však nemal náladu na Lettermanove podpichovanie ani na otázky typu: Je príbeh Milencov založený na Dostojevskom? Z odpovede „neviem" vyplynulo, že mu bolo jedno, akú reklamu sebe i kolegom urobí. Potvrdil tým teda to, čo pár dní predtým povedal agentúram: On s filmom končí, odteraz sa venuje len muzike, konkrétne hip­hopu.

Znelo to zaujímavo, nečakane i neuveriteľne, ale slovo ešte stále drží: Milenci, ktorí sa od zajtra premietajú už aj v našich kinách, sú naozaj zatiaľ jeho posledným filmom.

Čo sa presne deje?

Krátke bolo teda obdobie, keď sa zdalo, že Joaquin Phoenix je zlatým chlapcom. Teda, nebolo to len také bezdôvodné zdanie. Mal neodškriepiteľný talent, vedel ho prejaviť v epizódnych úlohách, napríklad v šarmantnej komédii Olivera Stonea U-Turn, a rovnako ľahko sa s ním zvykol preniesť aj cez náročné projekty.

Na Oscara bol najprv nominovaný za úlohu pomiatnutého Rimana v Gladiátorovi, potom za to, ako sugestívne a hypnoticky zahral i zaspieval Johnnyho Casha v biografickom filme Walk The Line. Čo sa mohlo stať, že sa film práve jemu znepáčil? „Neviem, čo sa s ním presne deje, ale zdá sa mi zvláštne, že chce opustiť filmovanie pre hudbu," vravela vtedy pre BBC jeho kolegyňa z Milencov Gwyneth Paltrow.

Vzápätí sa Phoenix ukázal v jednom klube v Miami a koncertoval. Vraj prišiel o druhej ráno, presnejšie, štyri hodiny po plánovanom začiatku, na tvári mal slnečné okuliare, spieval nezrozumiteľne a dokonca sa pobil s nespokojným fanúšikom.

Rola za cenu života

Je niekoľko svedkov, ktorí by mohli povyťahovať z pamäti nešťastné udalosti z Joaquinovho života a vysvetľovať tým jeho temnejšie správanie. Zúfalo volal sanitku, keď jeho mladší brat River (hviezda drámy Moje súkromné Idaho od Gusa Van Santa) zomieral na predávkovanie drogami, sám sa liečil z alkoholovej závislosti a zvláštny vzťah k svojej hereckej robote prejavil už pri nakrúcaní Gladiátora - mal vtedy vegánske obdobie a odmietol si obuť sandále z kože.

Režisér Milencov James Gray má, v každom prípade, na bývalého herca iné spomienky. Pre USA Today povedal: „Joaquin sa do úlohy celý vložil, prežíval ju. Po nakrúcaní sa cítil veľmi vyčerpaný a zdôveril sa mi, že nevie, či ešte bude môcť niečo zo seba dať. Obávam sa, že som ho týmto filmom zruinoval a ukradol ho tým svetu."