Zomrel legendárny spevák Al Martino

Spevák, ktorý sa preslávil z filmu Krstný otec, zomrel v utorok nečakane v Springfielde neďaleko Filadelfie vo veku 82 rokov.

14. okt 2009 o 16:00 TASR

SPRINGFIELD. Legendárny americký spevák Al Martino zomrel v utorok nečakane v Springfielde neďaleko Filadelfie vo veku 82 rokov. Bol interpretom megahitov ako Spanish Eyes, Can't Help Falling In Love alebo Volare, ale aj titulnej piesne z filmu Krstný otec, a jedným z posledných pamätníkov šlágrovej scény 50. rokov minulého storočia.

Ako uviedol jeho priateľ Jerry Blavat pre Philadelpia Daily News, ešte v pondelok sa bol so spevákom a jeho manželkou navečerať, pričom sa umelec javil v dobrej kondícii. O to šokujúcejšia bola pre neho správa o Martinovom skone.

Rodák z Filadelfie, vlastným menom Alfred Cini, bol potomkom talianskych prisťahovalcov. Niekdajší murár sa vypracoval postupne medzi stálice hudobnej scény a patril aj vo vyššom veku medzi vyhľadávaných interpretov, a to predovšetkým vďaka osobitej farbe hlasu. Na jeho webovej stránke figurovali už obsadené termíny v roku 2010.

Al Martino, ktorý bol akousi populárnou variantou svojho vzoru, opernej legendy Maria Lanzu, dokázal potešiť poslucháčov v priebehu troch desaťročí množstvom hitov, ktoré sa dostali do najvyšších poschodí hitparádových rebríčkov. V období rokov 1959-1994 sa na trhu objavilo viac ako 30 jeho albumov.

V prvej polovici 70. rokov minulého storočia si ho Francis Ford Coppola vybral do filmu Krstný otec, ako predstaviteľa speváka Johnnyho Fontana, pripomínajúceho kontakty Franka Sinatru s podsvetím.

Aj samotný Al Martino pocítil po úspešnom štarte svojej kariéry v New Yorku ruku Cosa Nostry, vykúpil sa z jej objatia sumou 75.000 USD a radšej sa na sedem rokov presťahoval do Veľkej Británie.

"Bol poslednou legendou šoubiznisu," cituje slová Jerryho Blavata, mediálnej osobnosti z Filadelfie agentúra AP.