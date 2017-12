Pri Coco nestíha ani cigaretový zákon

Audrey Tautou hrá nekonvenčnú módnu návrhárku.

15. okt 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Vo filme Coco Chanel nie je veľa udalostí. Zato je však plný striedmych, ale silných emócií. Už je v našich kinách.

BRATISLAVA. Sťažovala sa, že jej kocúrik Coco je vernejší ako akýkoľvek milenec - ale to len v hlúpej kabaretnej pesničke. Inak bola Gabrielle Chanel hrdou a noblesnou dámou z minulého storočia, veľkodušne znášala aj detinskú prezývku, ktorá jej z tej pesničky zostala.

„Coco bola rozhnevanou osobou. Niežeby sa hnevala na ľudí, skôr ju rozorvával vnútorný chaos. Ťažko sa jej s ním žilo. Veľmi mala chuť žiť, len nevedela ako," povedala pre denník Le Figaro Audrey Tautou. Dnes sa do našich kín dostáva film Coco Chanel, ona v ňom hrá hlavnú úlohu. Presnejšie, hlavnú úlohu v ňom majú jej hlboké, bystré a melancholické oči. Okrem nich Audrey nepoužíva skoro žiadne iné herecké nástroje, aj tak sa na ňu po odchode z kina nedá zabudnúť.

Žiadne hviezdne chvíle

Aj pred dvomi rokmi spravili Francúzi jeden výpravný, biografický film. Bol o Edith Piaf a keďže mal veľkú kampaň aj v Spojených štátoch, americká akadémia si v ňom všimla Marion Cotillard a dala jej Oscara pre najlepšiu herečku.

Film Coco Chanel nemá v sebe toľko viditeľnej drámy. Aj keď je dosť konvenčný, nehraničí s gýčom a nerobí ani zbytočnú robotu. Neunavuje efektnými scénami, ktoré by rekonštruovali hviezdne chvíle, keď Coco vymyslela ten slávny klobúk, tú slávnu sukňu alebo ten slávny kostým. Nehovorí sa v ňom ani o jej flirte s nemeckým dôstojníkom počas druhej svetovej, ale nehovorila o ňom ani Coco, veď to vraj bola občasná klamárka a rafinovaná zahmlievačka.

Životopisné rozprávanie sa zastaví vo chvíli, keď si mladá Gabrielle uvedomí, že bola a asi aj vždy bude trochu mimo, lebo nežije so žiadnou spoločnosťou, vždy len vedľa nej. Nenavrhuje si iba šaty bez korzetu, nespútané predstavy má aj o osobnom živote. Je jedno, že pritom tuší, že to môže byť aj smutný život. A taký príbeh v sebe nesie kus nevyplneného priestoru - preto, aby sme v ňom mohli vidieť aj iný, vlastný film.

Pozor na plagát

V tomto konkrétnom je ešte jedna zaujímavá postava, inteligentný zhýralec Étienne Balsan. Audrey Tautou o ňom hovorí: „Coco nedocenil, a uvedomil si to príliš neskoro. Benoît to zahral taktne, dôvtipne i nežne." Celým menom Benoît Poelvoorde, herec z Belgicka. Zatiaľ sa poriadne neprejavil, málokto vie, aký talent má. Vo Francúzsku sa preslávil najmä v bláznivých komédiách, a keď dostal zaujímavejšiu dramatickú úlohu, bolo to zas v nevydarenom filme. Teraz už žiari naozaj a dokonca sa dostal na plagáty.

Ale to aj vďaka tomu, že Coco zostala nespratnou osobou. Distribučná spoločnosť dala na plagáty fotku fajčiacej Audrey Tautou, vzápätí ich z parížskeho metra sťahovala. Dopravná spoločnosť RATP sa bála, že poruší zákaz propagovania cigariet. Bývalý minister zdravotníctva sa síce divil, ale jeho zákon má zatiaľ takú moc. Aj nad umením z dvadsiateho prvého storočia.