Nové filmy

Tulpan, Milenci, Nezvratný osud 4, Oblačno, miestami fašírky

15. okt 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Tulpan

Réžia: Sergej Dvorcevoj

Smutná komédia scenáristu a režiséra Sergeja Dvorcevého sa odohráva v kazašskej stepi, kde i dnes platia pradávne tradície a pravidlá. Po návrate z vojenčiny chce mladý Asa hospodáriť samostatne, lenže podľa tradícií sa musí najskôr oženiť. No Tulpan, jedinému slobodnému dievčaťu široko-ďaleko, sa nepáči. Film zdobia ceny z mnohých festivalov.







Milenci

Réžia: James Gray

James Gray nakrútil romantickú drámu z brooklynskej štvrte Brighton Beach. Leonard (Joaquin Phoenix) žije po nevydarenom pokuse o samovraždu u rodičov, ktorí sa ho snažia dať dohromady s dcérou obchodníka Sandrou (Winessa Shaw). Michelle (Gwyneth Paltrow) je jeho krásna tajomná susedka. Obe oňho javia veľký záujem, a on sa musí rozhodovať opatrne.





Nezvratný osud 4

Réžia: David R. Ellis

Pred deviatimi rokmi sa objavil prvý zo série prostoduchých hororov o tajomnom, osudom určenom vyvražďovaní mládežníkov, ktorému nemožno uniknúť. Nie že by scenárista a režisér deväť rokov nato prišli s niečím novým a prevratným, čo by naozaj stálo za investovaných 43 miliónov dolárov. To len producenti neodolali lákaniu čoraz úspešnejšieho formátu 3D.





Oblačno, miestami fašírky

Réžia: Phil Lord, Chris Miller

Flint Lockwood je čudácky vynálezca, ohrozujúci svoje rodné mesto objavmi ako topánky v spreji či tlmočník opičích myšlienok. Aj jeho najnovší vynález, meniaci vodu na jedlo, exploduje a vyletí do neba. Potom však začnú namiesto dažďa pršať hamburgery a Flint sa stáva populárnym. Zblíži sa dokonca i s televíznou rosničkou Sam, ktorá pricestovala na reportáž.