Milan Kundera by mal získať čestné občianstvo mesta Brno

Po prestížny titul si ale asi osobne nepríde. Kundera sa do rodnej zeme nevracia a cestovanie mu komplikuje jeho zdravotný stav.

15. okt 2009 o 11:30 SITA

BRATISLAVA. Česko-francúzsky spisovateľ Milan Kundera sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane ešte v roku 2009 čestným občanom mesta Brno. Udelenie prestížneho titulu brnianskemu rodákovi navrhuje primátor Roman Onderka.

"Milan Kundera je človek, ktorého si osobne mimoriadne vážim. Viem, že už predtým niekoľkokrát odmietol významné ocenenia, dokonca od európskych panovníckych rodov. Nám však poslal list, kde priamo potvrdil, že ak ocenenie dostane, rozhodne si ho prevezme," povedal Onderka pre agentúru Mediafax.

Podľa primátora však nie je pravdepodobné, že by si spisovateľ prišiel do Brna po čestné občianstvo osobne. "Do rodnej zeme sa Milan Kundera nevracia. Cestovanie mu navyše komplikuje jeho zdravotný stav," uviedol Onderka.

Svetovo preslávený spisovateľ Milan Kundera, ktorý tento rok oslávil svoje osemdesiate narodeniny, sa narodil v Brne. Po skončení štúdia začal na Filmovej a televíznej fakulte akadémie múzických umení v Prahe (FAMU) vyučovať svetovú literatúru, najskôr ako asistent, od roku 1958 ako odborný asistent a v roku 1964 už ako docent.

V roku 1948 vstúpil do komunistickej strany, no po dvoch rokoch ho z nej vylúčili. V roku 1956 mu členstvo obnovili, ale v roku 1970 ho vylúčili po druhýkrát. Od roku 1975 žije vo Francúzsku, kde najskôr vyučoval na univerzite v Rennes a neskôr v Paríži. Pre vydanie knihy Kniha smíchu a zapomnění v roku 1978, mu v roku 1979 odobrali československé občianstvo. V roku 1981 však získal francúzske.

Čestné občianstvo mesta udeľuje brniansky magistrát vždy raz za štyri roky jednej osobnosti. O tom, kto nakoniec tento rok prestížny titul získa, rozhodne špeciálna pracovná skupina, ktorú magistrát zostavil v utorok. Tri zo štyroch navrhnutých osobností sa tak stanú čestnými občanmi juhomoravskej metropoly in memoriam. Sú to lekár Jan Navrátil, legionár Bohuslav Všetička a hudobný skladateľ Alois Piňos.

Zo živých by si ocenenie z rúk primátora mohli prevziať ešte plukovník Emil Bořek a maliar Bohumil Matal. Pokiaľ by sa rozhodli vybrať zo šestice práve Milana Kunderu, autora slávneho románu Nesnesitelná lehkost bytí, literát by si titul prevzal vo Francúzsku. Z Brna by mu ho tam osobne odviezli najvyšší predstavitelia mesta.