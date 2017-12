Polanski nestráca čas. Na novom filme pracuje aj vo väzení

Polanski chce dokončiť film The Ghost včas, aby stihol jeho naplánovanú premiéru počas Berlínskeho filmového festivalu vo februári.

15. okt 2009 o 15:00 TASR

LONDÝN. Režisér Roman Polanski dokončuje prácu na svojom novom filme The Ghost vo švajčiarskom väzení, kde bojuje proti vydaniu do Spojených štátov amerických pre obvinenie zo znásilnenia dievčaťa v roku 1977. V stredu pre denník Times to uviedol spisovateľ Robert Harris.

Harris, ktorý napísal scenár k filmu The Ghost, uviedol v Londýne pre Times, že Polanski chce dokončiť film včas, aby stihol jeho naplánovanú premiéru počas Berlínskeho filmového festivalu vo februári.

"Polanski oznámil svoje želanie z cely. Myslím, že nemá možnosť telefonovať, ale komunikovať môže," povedal Harris pre denník.

Polanského (76) zatkli vo švajčiarskom Zürichu minulý mesiac na základe amerického zatykača. V Los Angeles bol odsúdený za protizákonný pohlavný styk s 13-ročným dievčaťom, ktorého sa dopustil v roku 1977. Režisér kultového filmu Čínska štvrť však v roku 1978 z Kalifornie ušiel zo strachu, že mu hrozí 50 rokov väzenia, a odvtedy žil väčšinou vo Francúzsku.

Polanského právnici vyhlásili, že vznesie námietku proti svojmu vydaniu do USA, a tento už i tak zložitý proces sa môže predĺžiť o celé roky.

Harris - autor knihy, ktorá sa stala predlohou filmu The Ghost - uviedol, že Polanski dokončil strihanie filmu práve v deň svojho zatknutia. Hviezdou filmového príbehu o britskom premiérovi obvinenom z vojnových zločinov, ktorý nápadne pripomína expremiéra Tonyho Blaira, je niekdajší predstaviteľ Jamesa Bonda Pierce Brosnan.

Scenárista Harris povedal, že Polanski dal nedávno inštrukcie k filmovej hudbe a z cely urobil aj ďalšie rozhodnutia.

"Vynára sa pred nami nočná mora: že režisér bude možno v čase uvedenia filmu do kín vo väzení, ale budeme sa musieť jednoducho vyrovnávať so situáciou podľa toho, ako sa vyvíja. Som si istý, že Polanski bude chcieť, aby sa s filmom pokračovalo, veď na ňom pracoval dva roky," dodal Harris.

K Polanského filmom patrí aj snímka Rosemary má dieťatko a dráma z obdobia holokaustu Pianista, za ktorú dostal v roku 2002 Oscara v kategórii najlepší režisér, ale nikdy si ju do Los Angeles nešiel prevziať.