Milenci smutnejší než počasie

Odvčera je v slovenských kinách Jamesa Graya s hviezdnym hereckým obsadením.

16. okt 2009 o 0:00 Ján Gregor

Joaquin Phoenix zahral vo filme Milenci muža, ktorého vám bude ľúto. Aj jeho vám bude ľúto, keď skončí

s herectvom.

V New Yorku nie je práve najkrajšia sezóna. Po móle sa vlečie mladý muž, ktorý si samovraždu rozmyslí až vtedy, keď sa nad ním uzavrie morská hladina. Ani sa nepoďakuje svojmu záchrancovi a odkráča do tepla rodičovského domova, kam sa len pred pár mesiacmi vrátil. Snúbenka ho opustila, lebo lekári zistili nezlučiteľnosť ich génov a tá by zabila každého ich potomka. A tak Leonard smúti, občas sa pokúša zabiť a na každom kroku vráža do krásnych žien.

Všetko ľudské nešťastie

Keď sa Michael Jackson predávkoval utišujúcimi prostriedkami, bralo sa to ako jeho ďalší exces. Amerika pritom žije na tabletkách, a to sa týka aj troch hlavných postáv romantickej drámy Milenci. On užíva antidepresíva, jeho suseda extázu. Ďalšia záujemkyňa o vážny vzťah má síce čistú hlavu, ale robí vo veľkej farmaceutickej firme, čím sa kruh uzatvára. V jeho vnútri sa môže zhromažďovať všetko ľudské nešťastie, ktoré by mohla vyliečiť láska. Na jednoduchý milostný príbeh so šťastným koncom tu však máme priveľa postáv.

Romantickejšie ako v Rusku

Leonard (Joaquin Phoenix) pochádza zo židovskej rodiny, kde sa udržujú tradičné zvyky vrátane dohadzovania partnerov. Napriek všetkej životnej smole má šťastie, že touto cestou natrafí na atraktívnu a empatickú Sandru (Vinessa Shaw), ochotnú stráviť zvyšok života s mužom, ktorého treba ochraňovať. Jeho však viac zaujíma nová suseda Michelle (Gwyneth Paltrow) s oknom naproti. Často ho stačí iba otvoriť, prípadne si zavolať.

Scenáristickou zvláštnosťou je, že s prvou ženou vždy telefonuje z pevnej linky, s druhou zásadne z mobilu.

Námet filmu v niečom pripomína Dostojevského lyrickú poviedku Biele noci. Jej hrdinom je mladý muž s bujnou fantáziou, ktorému sa priateľstvo s Nasťou vymkne z rúk a on sa do nej zamiluje. Ona však túži po niekom inom a ich cesty sa nakrátko pretnú až v momente, keď stratí nádej.



Tento motív sa objaví aj u Leonarda a Michelle, scenár filmu Milenci je však bohatší o ďalšiu ženskú postavu. Čo bolo dostatočne romantické v Rusku polovice 19. storočia, to dnes musí mať niekoľko ďalších vrstiev.

Plniť sny

Napriek obohranosti mileneckého trojuholníka ponúka film Milenci čosi navyše v hereckom obsadení a zachytení sychravého Brooklynu, kde by nik nechcel byť sám. Joaquin Phoenix už minulý rok ohlásil, že je to jeho posledný film a povzbudený úspechom filmu Walk the line odchádza plniť svoje hudobné sny.

V televíznej šou Davida Lettermana pôsobil, akoby zabudol, že nakrúcanie sa skončilo a on už nemusí stvárňovať muža, ktorého vám bude ľúto. Jeden z najvýraznejších hercov svojej generácie sa rozhodol venovať už len hip hopu.

Opúšťať

Rozlúčka vo filme Milenci mu vyšla, ale niektoré myšlienky z neho netreba brať smrteľne váž〜ne, hoci znejú krásne. „Neopúšťaj toho, koho miluješ, pre niekoho, kto sa ti páči, pretože ten, kto sa ti páči, ťa opustí pre toho, koho miluje...“ Phoenix sa práve zaľúbil do hudby, viac než nový hip–hopový album by však svet ocenil jeho herecký návrat.