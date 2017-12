Müller prišiel aj s Táslerom

Známy spevák začal v Bratislave slovenskú časť comebackového turné.

16. okt 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Pre mnohých ľudí nebol v stredu večer hlavnou témou futbal. Teda minimálne pre tých, ktorí ešte v predpredaji vykúpili šesťtisíc lístkov na koncert Richarda Müllera.

BRATISLAVA. Do haly na Pasienkoch sa chodí na basketbal, no chodilo sa tam aj na povestné mečiarovské mítingy. V ére ich konca ten priestor zaplnil aj Richard Müller. Vtedy bol na vrchole slávy a pripravil bombastický koncertný večierok s množstvom hostí. Predvčerom sa tam vrátil.

Už to nebolo trápenie, ako vlani na Pohode, keď sa po dlhej pauze vrátil na veľké pódium. Stále to ešte nie je dokonalé, ale k návratu do starej formy už veľa nechýba.

Hoci skupina Mukatado sa ako predskokan stredajšieho večera snažila, pri všetkej úcte sa dosť ťažko hľadajú dôvody jej účasti na tomto turné. Odohrala pár nevýrazných poprockových pesničiek a zbytočne natiahla dvojhodinový koncert hlavnej hviezdy o hodinu.

Müller svojich divákov zahrievať nepotrebuje. Stačí, že iba vyjde na pódium a už ich má. Hlavne však má dosť pesničiek, ktoré už stihli zľudovieť. Bez takých je liezť na veľké pódium buď odvaha, alebo naivita. Skladbu Spočítaj ma vypredaná hala odspievala skoro celú sama a výkon publika zloženého z niekoľkých generácií okomentoval zjavne dojatý spevák slovami „neuveriteľný nášup“. Ľudia sa bavili a spievali počas celého koncertu a neprekážala im ani dvadsaťminútová pauza uprostred.

Krehký mier

Keď si odmyslíme meno sponzora, aktuálna Müllerova šnúra sa volá Best of. Je to však len jeden z možných výberov toho najlepšieho. Obišiel albumy 44 a Monogamný vzťah, naopak prekvapivo siahol na iné nahrávky. „Toto sme tuším naživo ešte nehrali,“ uviedol skladbu Nikdy v tom istom meste z platne Nočná optika. To isté by sa dalo povedať o pesničke Stín stíhá stín z menej známeho albumu Potměšilý hosť, ktorú si Müller strihol v duete s Luciou Šoralovou (inak, kto to ešte nevie, ide o neter Jara Filipa).

Veľký počet pesničiek z ďalších „federálnych“ albumov sa objasnil, keď prišla na rad Tlaková níž, ktorej refrén odspieval jediný, o to nečakanejší hosť. Ivan Tásler sa mikrofónu zmocnil svojím typickým spôsobom a svojou účasťou potvrdil, že osobné problémy sa do biznisu vťahovať nemajú. Hoci Tásler hovorí o „krehkom mieri“, okrem duetu na koncerte sa dve dlho rozhádané postavy údajne už dokázali stretnúť aj v štúdiu.

Budú konečne nové skladby?

Vidieť niektorý z ďalších deviatich koncertov tohto turné sa oplatí. Müller síce pohybom šetrí, no svoje si odspieva bez toho, aby ste tŕpli. V sprievodnej kapele nie sú hviezdne domáce ani zahraničné mená, ale mladí muzikanti, s ktorými spevák takmer vôbec nekomunikuje. Ale pri sólových vložkách hráča na harmoniku Boboša Procházku a najmä českého multiinštrumentalistu Michala Záčeka (saxofóny, flauty, klávesy) je naozaj čo počúvať a sú veľkým oživením aranžmánov.

Scéna je na naše pomery veľkorysá, dopĺňajú ju aj lustre. Nebol by to Müller, aby neprišiel s niečím „neslovenským“. Po bokoch pódia je zopár stoličiek určených pre majiteľov VIP stage lístkov. Do blízkosti hudobníkov sa môžete posadiť za 129 eur.

Best of turné je fajn, ale donekonečna hrať staré hitovky si môžu dovoliť legendy ako Rolling Stones. Müller ešte nemá ani päťdesiat, ak to s návratom na scénu myslí naozaj vážne, musí dodržať svoj sľub, že na jar vydá nový album.