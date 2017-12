Kam chodíme

Stredoeurópsky divadelný kolotoč 2009 - v rámci tohto festivalu sa v malom Theater Brett v Viedni prezentuje poľské, české, maďarské a slovenské divadlo.

16. okt 2009 o 0:00 Zuzana Uličianska

Z našich to bude divadlo Skrat s beztextovým projektom Mŕtve duše a Prešporské divadlo, ktoré predvedie Pokušenie podľa Paula Coelha. Včera sa čítala hra Vladislavy Fekete Krátke spojenia, ocenená na Radokovej súťaži, čítačku malo aj päť slovenských jednoaktoviek, ktoré vznikli k výročiu nežnej revolúcie.

Plagát je farebný, realita šedivejšia. Pri prezentácii textov neznámych autorov z neznámej krajiny sedelo v hľadisku len o pár ľudí viac ako na scéne. Srdečnú staršiu pani priviedol na akciu záujem o Slovensko. Pochádza z pohraničného Kittsee, u nás však zatiaľ nebola. Spomína však, že jej mamička zvykla chodiť do Bratislavy do opery. „Alebo to bolo do Prahy? Máte u vás operu?" preveruje. Ďalší priaznivec s českým priezviskom vie o Slovensku viac, ako turista má s našou krajinou zlé skúsenosti.

Kolotoč - to určite. Divadla, ale aj problémov, nedostatku času, peňazí, neinformovanosti na oboch stranách. Ľudia ako Ludvik Kavin, dlhoročný principál i herec divadla Brett, ktorí sa snažia nesfúknuť sviečku nášho vzájomného záujmu, to majú skutočne ťažké.