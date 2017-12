Nesmrteľné blues

ZZ Top v Bratislave dokázali, že sú majstrami svojho remesla.

16. okt 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Čo majú spoločné blues a futbal? Nič, ale predsa sa v stredu v bratislavskom NTC obe veci miešali. Zatiaľ čo na pódiu vyhrávala svoje texaské blues legenda ZZ Top, v zákulisí koncertu si fanúšikovia bradatých bratov vymieňali zaručené informácie o tom, že si Poliaci dali vlastný gól.

No podaktorí priaznivci preniesli svoje futbalové nadšenie aj do publika a do aplauzu pre troch pánov skandovali nezvučné: Slovenskóóó! No ZZ Top, ktorí majú k tomuto športu blízko ako my k americkému futbalu, to, samozrejme, nezaujímalo, pretože tu boli hlavne preto, aby splnili svoju misiu.

ZZ Top dobýjali v osemdesiatych rokoch hitparády po celom svete, no ich koncert bol trochu odlišný, než ako ich poznáme z videoklipov s dlhonohými ženami v minisukniach a klasických autách. Gitarista Billy Gibbons, basák Dusty Hill a bubeník Frank Beard sa v rámci poldruhahodinového koncertu sústredili na korene svojej hudby, ktorým vládne, prirodzene, blues a jeho odrody ako boogie, rokenrol alebo rock.

Neodohrali veľa hitov, niektoré „ploužáky" zostali zabudnuté, no popri nesmrteľnej Gimme All Your Lovin' vystrihli pocty svojim hudobným predkom - Muddy Watersovi alebo Jimimu Hendrixovi, od ktorého zahrali legendárnu Foxy Lady. Koncom šesťdesiatych rokov Hendrix totiž požehnal mladému Gibbonsovi na začiatku jeho kariéry.

Táto klasika bola spestrením ich vystúpenia, ktoré sa síce nieslo v monotónnejšej polohe klasických gibbonských riffov a jasnej priamočiarej rytmiky Hilla a Bearda, ale o tom blues v podstate je. Je ako starý motor auta, ktorý sa postupne zahrieva až sa dostane na potrebné otáčky.

Ich vystúpenie bolo ako zväčšený koncert tria niekde v texaskom pivnom bare, v ktorom vládne elektrifikovaná a uvoľnená atmosféra s tým rozdielom, že Gibbons a spol. povýšili pivné blues na niečo viac. A teraz nejde o to, že vytiahli klasické chlpaté gitary alebo v shope predávali červené ženské „tangáče" s nápisom Gimme All Your Lovin'.

Koncert ZZ Top nebol možno fantastický, ale určite bol veľmi dobrý. Traja hudobníci ukázali, že sú majstri svojho remesla, ktorí skvele šíria ďalej odkaz čiernych bluesmanov, zrodený v minulom storočí na bavlníkových plantážach na juhu USA. Inšpirácia v blues je nevyčerpateľná.