Zlú reklamu si nespravím, myslí si Polanski vo väzení

Zatknutý režisér plánuje stihnúť februárový festival v Berlíne.

17. okt 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Pár telefonátov mesačne nie je pre Romana Polanského neprekonateľným obmedzením. Našiel spôsob, ako i z väznice komunikovať s kolegami a dokončovať tak svoj nový film The Ghost.

BRATISLAVA. V kalendári má Roman Polanski zapísaný festival v Berlíne. Plánuje tam ísť a ukázať tam svoj nový film The Ghost.

Normálne by mu tento plán nemal nikto narušiť - patrí predsa medzi tých režisérov, čo majú v programe svetových festivalov miesto isté, či je jeho film dobrý alebo skôr nie. Tentoraz však menší problém predsa len má. Je vo väzení, a s prácou ešte nie je úplne hotový.

Bol by, keby nešiel minulý mesiac do Zürichu. Myslel si, že sa na miestnom festivale stretne s kolegami filmármi a prevezme si cenu za zásluhy, ale už na letisku ho čakala polícia. Švajčiari sa odlíšili od zvyšku Európy a Polanského, ktorý bol tridsať rokov na zozname zločincov Interpolu a napriek tomu pred americkým zákonom úspešne unikal, zatkli.

Skladateľ dostal príkazy

Ale Polanski vraj už nepotrebuje veľa, aby film The Ghost dokončil. Všetky scény už nakrútil a kým sa vybral do Švajčiarska, stihol ich aj postrihať. Už je známe, že hlavnú úlohu dostal Pierce Brosnan - vo filme hrá bývalého britského premiéra, odhodlaného napísať svoje politické pamäti. Volá sa síce Adam Lang, ale bude vraj jasne odkazovať na Tonyho Blaira.

Tvorivý tím okolo Polanského si myslí, že aféra s väzením filmu pomôže. „Skúsime do extrému preskúšať heslo, že negatívna reklama neexistuje,“ povedal pre Reuters Robert Harris, autor knižnej predlohy i scenára filmu.

Nevie sa síce presne ako, ale Polanskému sa už z väzenia podarilo osloviť francúzskeho hudobného skladateľa Alexandra Desplata. On už robil hudbu ku Kráľovnej, Dievčaťu s perlou, Syriane, Coco Chanel a za Benjamina Buttona bol tento rok nominovaný na Oscara. Že prijal aj ponuku z väznice, nie je ničím pozoruhodným. Nemálo umelcov sa už za Polanského postavilo a vyzýva politikov i policajtov, aby sa už zabudlo na jeho vinu z roku 1976, keď zneužil neplnoleté dievča.

Aby neušiel

Švajčiarska justícia nevidí dôvod, aby sa k Polanskému správala inak ako k iným previnilcom. Dokonca ho ani neplánuje vypočúvať na slobode, lebo vidí veľké riziko, že by zo Švajčiarska ušiel. Nevylučuje, že režiséra, hoci je v pracovnom procese, bude ešte väzniť šesť mesiacov. V tom prípade by do Berlína mohol ísť len jeho film, pretože festival sa tam začne už vo februári.