Bob Dylan je už teraz Santa Claus

Legendárny americký pesničkár nahral kolekciu klasických vianočných pesničiek.

19. okt 2009 o 0:00 Peter Bálik

Album Christmas In The Heart priniesol rozporuplné reakcie.

BRATISLAVA. Santa Bob. Tak niektoré hudobné médiá prekrstili Boba Dylana, ktorému tento týždeň vyšiel nový album Christmas in The Heart, zložený s výhradne vianočných kolied, tradicionálov a klasických piesní s touto tematikou.

Bard sa musel na staré kolená úplne zblázniť, píšu tí najhorlivejší kritici a túto novinku prirovnávajú k Self Portrait, jeho najkontroverznejšiemu albumu z roku 1969. Iní sú zas nadšení a poukazujú na Dylanovu najtajnejšiu zbraň a na to, že nikto nevie predvídať, s čím tento chlapík, ktorý sa stal zaživa veľkou legendou, príde.

Verí v pesničky

Vianočný album je o to pozoruhodnejší, že Dylan sa zaradil k ďalším židovským umelcom ako Irving Berlin alebo Barbara Streisandová, ktorí v minulosti spravili podobné nahrávky. No Dylana, ktorý si v minulosti prešiel ortodoxným židovstvom, kresťanstvom, ale aj budhizmom, na náboženstvo príliš nenachytáte. Jeho pohľad je viac ako ekumenický. Keď v roku 1997 vyšiel jeho klasický album Time Out Mind, vyhlásil, že po všetkých skúsenostiach s Bohom verí v jediné – v pesničky.

Správca archívov

Tento druh hudby patrí do výbavy každej domácnosti. Ich platnosť je obmedzená tým, že si ich ľudia púšťajú pod vianočným stromčekom, zvyšok roka sú v podstate nepoužiteľné. Ani Dylanov album nebude výnimkou, veď kto by chcel počúvať v lete Santa Claus Is Coming To Town.

Vysvetlenie, prečo sa Dylan rozhodol na takýto netradično-tradičný krok, možno hľadať v jeho záľube k starej pop­music. Ešte donedávna robil rozhlasovú šou Theme Time Radio Hour, v ktorej púšťal rôzne pesničky väčšinou z prvej polovice 20. storočia na danú tému. Jednou z oblastí boli aj Vianoce.

Dylan je v podstate niečo ako správca archívov americkej pop­music, expertom na jej každý polozabudnutý kút, z ktorého pre poslucháčov Theme Time Radio Hour vyťahuje rôzne stratené perly. Christmas In The Heart jeho záľubu len potvrdzuje.

Nakŕmiť Ameriku

Na album, ktorý nahral so svojou stabilnou sprievodnou skupinou na nekonečnom turné a hosťom akordeonistom Davidom Hidalgom z Los Lobos, zaradil osvedčenú klasiku ako Silver Bells, Here Comes Santa Claus alebo Little Drummer Boy. Tie poznáme aj z našich pretextovaných verzií. No medzi klasikou nájdeme aj menej známe veci ako O' Little Town Of Bethlehem alebo The Christmas Blues, ktoré sa k nám cez oceán v podstate nikdy nedostali.

Prirovnanie k Self Portrait, zbierke podivných coververzií a nie príliš presvedčivých vlastných až sebaparodických pesničiek, v prípade Christmas In The Hear neobstojí. Tento album nahral Dylan preto, aby zo seba pred fanúšikmi zmyl nálepku „hovorcu vtedajšej generácie“. Christams In The Heart nie je robený s nenávisťou už len preto, že všetky peniaze z predaja albumu idú na kontá americkej organizácie Feeding America, bojujúcej proti chudobe. Počúvať Dylana so starým zlomeným hlasom spievať „ra, pa, pam, pam“ je vtipné, ale milé zároveň.