Peter Nagy má na turné v Austrálii úspech

Po májovom úspešnom turné v Spojených štátoch a Kanade sa vybral k protinožcom, aby na zelenom kontinente odohral sériu piatich koncertov hlavne pre Slovákov a Čechov, ktorí tam žijú.

19. okt 2009 o 10:30 TASR

BRATISLAVA. Sydney je prvou zastávkou Petra Nagya na jeho koncertnom turné v Austrálii. V sobotu a nedeľu hral dvakrát vo vypredanom Country Clube.

"Mal som v Sydney už dva samostatné koncerty, obidva boli vypredané do posledného miesta, ľudia stáli ešte aj v uličkách a sedeli po zemi. Bol som veľmi milo prekvapený, ako spontánne reaguje miestne publikum na moje piesne, ako si pamätajú texty mojich piesní a spievajú ich so mnou. Precestoval som už skoro celý svet, ale ešte sa mi nestalo, aby ľudia z publika sami vybehli na pódium a tam spievali so mnou," povedal pre TASR Peter Nagy zo Sydney.

"Manažér Čechoaustálčan Petr Vítek, sa stará aj o môj voľný čas medzi koncertmi, chodíme po výletoch a ja chodím s otvorenými ústami, aká je Austrália nádherná. Vo vzduchu je tu niečo pozitívne. Austrália nie je taká hektická ako Európa, nikde na svete som nevidel pokope toľko pozitívne naladených ľudí. Tu práve začína jar a tak sa všetci usmievajú," dodal Nagy.

Počas pobytu stihol už aj niekoľko návštev vo fitnescentre, fotoaparát má stále pri sebe a zábery pribúdajú. "Je tu nádherne teplo a slnečno, už teraz sa teším na ďalšie svoje koncerty v Melbourne, Adelaide a Brisbane," pridal na záver Peter Nagy.