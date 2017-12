Skupina Iné kafe zvažuje, že sa vráti na pódiá

Líder kapely Vratko Rohoň uviedol, že status "neaktívna skupina" nie je v súčasnosti v prípade Iné kafe veľmi pravdivý.

19. okt 2009

BRATISLAVA. Neopunková skupina Iné kafe rozmýšľa o tom, že zmení svoj status neaktívnej kapely a v nasledujúcom období možno odohrá koncert. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol jej líder Vratko Rohoň.

"Minulý rok sme robili taký výnimočný koncert v Bratislave. Po ňom nasledovalo ešte jedno vystúpenie v Prahe, z ktorého vyšlo DVD. Boli sme zaň nominovaní aj na musiq1 award," povedal 35-ročný spevák. Cenu vo štvrtok 15. októbra napokon aj získali. Vratko Rohoň navyše na udeľovaní cien v Banskej Bystrici odspieval v klavírnom sprievode pieseň Ráno.

"Sami vieme, že napriek statusu, ktorý dlhodobo máme, sa toho deje už príliš veľa. Je to zaujímavé. Uvedomujeme si čím ďalej, tým viac, že máme aktívnych fanúšikov. Veď len v našom mailing liste máme vyše šesťtisíc adries. Teraz je to na zváženie. Jedno ale určite viem - určite už nebudeme hrávať tak ako kedysi, keď sme dali sto koncertov za rok. Mali by sme vymyslieť nejaký kompromis. Ak bude čas, mohol by to byť jeden až dva koncerty za rok. Tým pádom by to bol taký stand-by režim. Vydávať albumy pravidelne každý rok je však nemysliteľné. Kvôli Iné kafe sa nevykašlem na robotu, ktorú mám, a o ktorej si myslím, že je tá najlepšia na svete (Vratko Rohoň je pilot, pozn. SITA)," pokračoval Rohoň.

Iné kafe plánovali 9. septembra 2009 vydať výberový album, no na trh sa nahrávka dostane až na jar. Dôvodom zdržania bol pražský koncert a následné práce na DVD Live In Praha, za ktoré dostala skupina ešte pred vydaním platinovú platňu.

Okrem toho sa Rohoň intenzívne venoval lietaniu a práce na kompilácii nechcel odfláknuť. Na výberovke by sa okrem najväčších hitov Iné kafe mala nachádzať aj nová skladba s názvom Keby prachy z neba padali s hosťujúcim harmonikárom Erichom "Bobošom" Procházkom. Ďalšou novinkou by mala byť pieseň Déja vu, ktorú skupina odohrala na rozlúčkovom českom koncerte 31. januára.

"Na albume budú tiež prerábky niektorých hitov do unpluggedových verzií plus ďalšie novinky. V súvislosti s vydaním Best of by sa teoreticky dalo uvažovať o koncerte. Sme v situácii, keď je ťažké niečo sľúbiť, pretože nemáme žiaden plán a ani koncept ako riešiť túto situáciu, niečo by sa ale mohlo vymyslieť," uzavrel Vratko Rohoň.