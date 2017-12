Dara Rolins pripravuje s českým orchestrom vianočný koncert

Okrem vianočných piesní zaspieva aj moderne spracované coververzie známych hitov od Donny Summer, Franka Sinatru či Sherley Bessy upravených špeciálne pre túto príležitosť.

20. okt 2009 o 10:00 TASR

BRATISLAVA. Úspešná slovenská speváčka, tvár módnych značiek aj charitatívnej kampane Dara Rolins sa premiérovo predstaví na Slovensku s vianočným koncertom. Sprevádzať ju bude Český symfonický orchester.

V rámci tohto hudobného projektu vystúpi Dara v dvoch slovenských mestách, 10. novembra v bratislavskej Športovej hale na Pasienkoch a 17. novembra v košickej hale Cassosport. Ďalšie dva koncerty uvedie 11. a 12. novembra v pražskom klube SaSaZu.

Speváčka sa pri zostavovaní netradičného vystúpenia nechala podľa vlastných slov inšpirovať atmosférou koncertu Robbieho Williamsa v Royal Albert Hall v Londýne.

Nové Zvonky šťastia



Zaujímavosťou je, že Dara Rolins pracuje na novej podobe hitu Zvonky šťastia, ktorú predstaví exkluzívne na tomto koncerte. Na pódiu ju bude sprevádzať 50-členný Český symfonický orchester pod taktovkou Davida Solařa spolu s modernou rytmickou sekciou hudobníkov, ktorí s Darou obvykle vystupujú. Orchester sa tak prvýkrát stretne na jednom pódiu napríklad s diskdžokejom, ktorým bude DJ Witch.

Hosťom koncertu v Bratislave bude Pavol Habera, v Košiciach okrem neho návštevníci uvidia Darinu kolegyňu z poroty Slovensko-česká SuperStar Martu Jandovú. V úlohe predskokanky sa predstaví speváčka Tina so svojím novým albumom a raperom Rytmusom. Vizuálny sprievod na pódiu zabezpečí skupina profesionálnych tanečníkov z Street Dance Academy. Z bratislavského koncertu bude vyrobený aj záznam na CD nosičoch.

Na dnešnom stretnutí s médiami uviedla Dara, že prebiehajú individuálne skúšky, v kontakte je so všetkými, ktorí sa na koncerte budú podieľať. "Seriózna skúška, kde sa naozaj objavia všetci, prebehne až deň pred prvým koncertom. O to viac spolieham na to, že všetci okolo mňa sú úplní profíci, sú to všetko ľudia, na ktorých sa môžem spoľahnúť. Je to taká netradičná forma príprav," povedala Dara pre TASR.

Materské povinnosti zvláda



Svoj čas delí v poslednej dobe medzi účinkovanie v súťaži Česko Slovenská SuperStar, prípravu koncertu a materské povinnosti.

"Zvládam to s prehľadom, pretože mám dobrých pomocníkov okolo seba, Matěja (jej partner a otec dcéry Laury) a pestúnku Marušku, ktorí sa pri nej striedajú, keď nemôžem ja. Laura je zatiaľ vo veku, kedy neplače, keď odchádzam, ale teší sa, keď prichádzam. Teraz je vo veku, keď opakuje všetky slová, pamätá si, tlieska, keď ma vidí v SuperStar," dodala Dara.

Pozdraviť na stretnutie ju prišli aj Miko Hladký a Georgio Babulic zo skupiny Gladiator. Dara na ich najnovší album Hlavu maj hore nahrala duet Perfektný svet.

Rodáčka z Bratislavy Dara Rolins (1972) začínala so spevom v detských speváckych zboroch, na ľudovej škole umenia vyštudovala hru na klavír. Na konci 70.tych rokov začala spievať so skupinou Panoráma, v polovici 80.tych rokov potom účinkovala so skupinami Pop-kodex a YPS. Od roku 1985 účinkovala s orchestrom Ladislava Štaidla v programoch Karla Gotta.

Bola najznámejšou detskou interpretkou v Československu. Hitmi sa stali jej pesničky Anjelik môj, Ak náhodou, Arabela, Bez veľkej slávy, Čo o mne vieš, Moje druhé ja a hlavne duet s Karlom Gottom Zvonky štěstí. Prvú LP platňu Keby som bola princezná Arabela vydala v roku 1983, o dva roky neskôr LP Darinka. V roku 1988 sa so sestrou Janou presťahovala do Prahy.

Osemnásteho marca 2000 pod novým menom Dara Rolins mal premiéru jej nový program. V roku 2006 vydala album D1 a marci 2008 album D2. Dcéra Laura sa jej narodila 25. marca 2008, otcom je Matěj Homola, spevák a gitarista skupiny Wohnout.