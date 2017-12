Návštevníkov bratislavských jazzákov čaká sedemnásťčlenný bigband

Pri príležitosti okrúhlych 35-tich narodenín Bratislavských jazzových dní pripravili organizátori pre fanúšikov špeciálne prekvapenie. Vznikol jedinečný hudobný projekt BJD Superband.

21. okt 2009 o 9:30 SITA

BRATISLAVA. Jedna z najvýznamnejších udalostí roka Bratislavské jazzové dni (23. - 25. októbra) oslávia v októbri svoje 35. narodeniny. Pri príležitosti jubilea vznikol jedinečný hudobný projekt – BJD Superband. Za zrodom sedemnásťčlenného bigbandu stoja traja muži, Juraj Bartoš, Matúš Jakabčic a Pavel Daněk.

Spojením bigbandov Bartoša a Jakabčica vznikla jedinečná spolupráca hudobníkov, medzi ktorými sa v bratislavskom Parku kultúry a oddychu objavia hudobníci ako Klaudius Kováč, Fero Karnok, Rado Tariška a iní. Najznámejšie džezové skladby v aranžmánoch Roba McConnella, Sammyho Nestica, Thada Jonesa, Billa Holmanna či Boba Mintzera odznejú v premiéra a exkluzívne len počas nedeľného programu Bratislavských jazzových dní (25. októbra).

Okrem BJD Superbandu v nedeľu vystúpia newyorský jazzový saxofonista Eric Marienthal, The Syndicate a Tribute to Joe Zawinul, vďaka ktorému stále pretrváva hudobný odkaz legendy svetového džezu Joe Zawinul, a na záver jubilejného ročníka zahrá hviezda Candy Dulfer so svojim bandom.

Vstupenky na 35. ročník októbrového festivalu Bratislavské Jazzové Dni sú v predpredaji v sieti Ticketportal. Jednodňová vstupenka stojí 20 eur, permanentka na tri dni sa dá kúpiť za 50 eur.

Bratislavské jazzové dni počas svojich 35 rokov existencie lákali divákov na svoj program množstvom plagátov. Ponúkame vám tie, ku ktorým sme sa dostali.