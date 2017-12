Simpsonovci majú 20 rokov. Niektorým kresťanom sa nepáčia oslavy

Marge Simpsonová pózovala pre Playboy. Kresťanskému Združeniu amerických rodín sa zdá nevhodné skombinovať obľúbený detský seriál a legendárny magazín s erotickým obsahom.

21. okt 2009 o 10:00 TASR

LOS ANGELES. Televízny seriál Simpsonovci oslávil svoje 20. výročie zverejnením odvážnych obrázkov ženskej "hlavy rodiny" - Marge - na titulke a v časopise Playboy.

V kalifornskej Santa Monike sa v nedeľu zase pri príležitosti dvoch desaťročí Simpsonovcov na televíznych obrazovkách prešli po žltom koberci na slávnostnú ceremóniu mnohé osobnosti, ktoré prispeli k zrodu epizód tohto kultového animovaného seriálu.

Pánsky magazín priniesol na titulnej strane obrázky nahej Marge, ako sedí na stoličke v tvare zajačika Playboy zakrývajúceho jej intímne partie. Vnútri časopisu je Marge vyobrazená vo zvodnej spodnej bielizni, pričom sa za ňou z pozadia vynára číhajúci Homer. Na jednom z ďalších obrázkoch Marge v negližé servíruje svojmu manželovi jeho obľúbené šišky.

Simpsonovci sú najdlhšie bez prerušenia uvádzaným seriálom v Spojených štátoch. "Myslel som si, že pôjde o úspešnú sériu, ale to, že sme tu po 20 rokoch, je veľmi nezvyčajné, no o to uspokojujúcejšie," uviedol tvorca Simpsonovcov Matt Groening.

Proti spôsobu, akým tvorcovia Simpsonovcov pristúpili k oslavám 20. výročia existencie seriálu, kriticky vystúpilo kresťanské Združenie amerických rodín (AFA). Podľa nich bolo veľmi nešťastné skombinovať obľúbený detský seriál a legendárny magazín s erotickým obsahom. Podľa AFA to môže mať zlý vplyv na americkú mládež.