Zomrel Vic Mizzy, autor známej melódie k Rodine Addamsovcov

Vo veku 93 rokov zomrel Vic Mizzy, ktorý zložil chytľavú melódiu k televíznemu komediálnemu seriálu rodina Addamsovcov.

21. okt 2009 o 14:00 TASR

LOS ANGELES.

Mizzy zomrel v sobotu vo svojom dome v Bel Air, oznámil to jeho manažér Jonathan Wolfson s tým, že príčinu smrti nepozná. Skladateľ písal piesne aj pre Deana Martina, Doris Dayovú, Perryho Coma a Billie Holidayovú v 40. a 50. rokoch.

K jeho hitom patria Pretty Kitty Blue Eyes, My Dreams are Getting Better All the Time a With a Hey and a Hi and a Ho-Ho-Ho. Jeho najznámejšou prácou je však titulná pieseň k seriálu Rodina Addamsovcov, v ktorej sa lúska prstami. Melódia sa dnes používa aj pri športových zápasoch.

Mizzy sa narodil v newyorskom Brooklyne. Ako dieťa sa naučil hrať na klavíri. V mladosti sa spojil s Irvingom Taylorom a začal písať piesne a skeče pre varietné predstavenia.

Spoločne vyhrali niekoľko rozhlasových súťaží. Pár napísal počas služby v americkom námorníctve v druhej svetovej vojne niekoľko veľkých hitov, vrátane Three Little Sisters a Take It Easy. Mizzy neskôr skladal a písal piesne pre televíziu a film, nedávno pre film Spiderman 2.