Švajčiarsky súd zamietol žiadosť Polanského o prepustenie z väzenia

Režisér Roman Polanski neuspel so svojou žiadosťou o prepustenie zo švajčiarskej väzby či už na kauciu alebo do domáceho väzenia, vzhľadom na vysoké riziko jeho úteku. Rozhodol o tom dnes švajčiarsky kriminálny súd.

20. okt 2009 o 15:36 TASR

BELLINZONA.

"Podľa švajčiarskeho práva je zadržiavanie pravidlom počas celého postupu vydania (do druhej krajiny)," zdôvodnil súd svoje rozhodnutie.

Súd uviedol, že 76-ročný Polanski musí zostať vo väzení až do svojho prípadného vydania do USA, kde sa priznal k sexuálnemu styku s 13-ročným dievčaťom, ktorý mal v roku 1977. Pred vynesením rozsudku v roku 1978 však z USA ušiel do Francúzska v obave, že mu sudca neprizná ako poľahčujúcu okolnosť jeho priznanie a pošle ho do väzenia.

Podľa dnešného vyjadrenia súdu sa Polanski, ktorý má dvojité - francúzske a poľské - občianstvo, môže voči rozhodnutiu odvolať u najvyššieho súdu. Môže tiež pokračovať v úsilí presvedčiť švajčiarske ministerstvo spravodlivosti, aby ho z väzenia prepustilo.

Polanski sa v súčasnosti nachádza v bližšie neuvedenej švajčiarskej nemocnici, kam ho previezli v piatok na lekárske vyšetrenia. Francúzska advokátska kancelária Polanského v pondelok uviedla, že jej klient sa vráti do väzenia. Lekári podľa advokáta Georgesa Kiejmana rozhodli, že režiséra netreba v tejto chvíli operovať.

Kiejman tiež informoval, že "USA ešte stále oficiálne nepožiadali o jeho vydanie." Lehota pre žiadosť o vydanie je vo Švajčiarsku 40 dní.

Švajčiari zatkli Polanského 26. septembra po príchode do Zürichu, kde získal na filmovom festivale ocenenie. V žiadosti o prepustenie na kauciu ponúkol ako záruku svoj víkendový dom vo Švajčiarsku.