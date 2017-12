Koncert U2 odvysiela YouTube

Čo sa stane, ak sa spojí slávna skupina s internetovým serverom? Môžete sledovať jej koncert naživo v počítači.

BRATISLAVA, LOS ANGELES. Keďže zohnať lístky na koncert U 2 je skoro nemožné, írska kapela sa rozhodla, že príde k svojim fanúšikom. Celý koncert, ktorý sa bude konať v nedeľu 25. októbra v americkej Pasadene, odvysiela v priamom prenose internetový portál You Tube.

„Skupina o tom rozmýšľala už dlhšie,“ vyhlásil manažér U2 Paul McGuinness.

Kto sú vyvolení?

Koncert bude v Kalifornii, takže sa u nás bude dať sledovať v pondelok nadránom, presnejšie o pol piatej stredoeurópskeho času. Na špeciálnom kanáli YouTube ho uvidia priaznivci zo šestnástich vybraných krajín. V zozname sú napríklad USA, India, Japonsko, z Európy iba Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Holandsko a Španielsko.

Slovensko tam chýba, ale kto je technicky zručný, dokáže to (detaily nájdete v samostatnom texte, ktorý nasleduje za hlavným článkom dolu).

Nedeľňajšiu šou priamo na bejzbalovom štadióne Rose Bowl v Pasadene uvidí 96­tisíc ľudí. Nakrúcať ju budú filmári a záznam by sa mal dostať na DVD. „Rozhodli sme sa, že túto veľkú párty prenesieme aj mimo štadióna. Fanúšikovia často musia za U2 cestovať z veľkých diaľok, tentoraz prídeme my k nim, a to globálne,“ vysvetlil manažér kapely.

Vesmírna loď

Kto nestihne priamy prenos, môže si pozrieť dve reprízy a pesničky sa objavia na portáli You Tube aj samostatne. Záznam by sa mal dostať aj na webovú stránku U2.

O koncerty kapely je v poslednom čase obrovský záujem. Vlani vydala oceňovaný nový album No Line On The Horizon, začiatkom tohto leta vyrazila do sveta na svoje 360° Tour. Dizajn pódia, pripomínajúceho vesmírnu loď, nemá v histórii koncertov obdobu. Pódium, ktoré dostalo meno The Claw (Pazúr), vždy postavia uprostred štadióna a je skonštruované tak, že fanúšikovia dobre vidia Bona a spol. zo všetkých strán.

U2 momentálne koncertujú v Amerike. Do Európy sa vrátia až o niekoľko mesiacov, no lístky na ich viedenský koncert sú už vypredané. Každopádne v tom čase by už mal byť na svete aj nový album s názvom Songs Of Ascent.

Koncertovanie na webe

Zástupcovia You Tube už vyhlásili, že nedeľný koncert je jedným z nových spôsobov, ako kontaktovať fanúšikov so svojimi idolmi. Treba však pripomenúť, že prvý koncert kapely sa cez internet naživo prenášal už v roku 1997. Bolo to v rámci turné k albumu Pop, večer v Bostonu streamovala stránka msn.com. Pred tromi rokmi na stránke amazon.com hrali Bob Dylan a Norah Jones, pre YouTube vlani testovali prenosy z koncertov Kate Perry a will.i.am.

Spolupráca YouTube s U2 by mohla byť novým medzníkom spolupráce populárneho internetového portálu so skupinami. Na YouTube nedávno útočili nahrávacie spoločnosti, že málo platí za zverejnené klipy ich umelcov. Niektoré firmy k nevôli svojich umelcov videá stiahli. No je to práve You Tube, kto najvýraznejšie na celom svete prispieva k propagácii hudby.