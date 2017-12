Everest 1984 zostane nepochopený

Dvadsaťpäť rokov po nešťastnom zostupe Jozefa Psotku z Mount Everestu vychádza na DVD spomienkový film Pavla Barabáša.

21. okt 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová, kk

BRATISLAVA. Keď bol október v roku 1984, československá expedícia horolezcov šla na Everest. Prirodzene, že sa dnes na to spomína veľmi intenzívne. Muži z výpravy sú stále ešte mladí a veľa rozprávajú aj archívne filmové záznamy.

Pavol Barabáš si zo živých spomienok na úspešný výstup vybral príbeh najsmutnejší, a ešte minulý rok nakrútil film Juzek Psotka: Everest. Teraz sa už dá vidieť aj na DVD.

Krajšie ako výstup

Hovorí sa v ňom, že Psotku ťahala do hôr súdržnosť a kamarátstvo, že bol trénujúcim horolezcom, hoci to vraj vtedy nebolo samozrejmé a že keď už v horách bol, kráčal akoby naprogramovaný. Naprogramovaný na dosiahnutie cieľa. Ivan Fiala spomína, ako Psotka nechcel nechať Ján Kounického zomierať samého, keď sa pokúšali v roku 1973 o Makalu a jeho sestra Eva Mathéová zas opisuje chvíľu, keď si Psotka uvedomil, že je aj niečo krajšie, ako výstup na Kančendžongu. Je to radosť kamarátov - z toho, že žijete.

Vlastný pohľad

Na Everest vyšiel Psotka spolu so Zoltánom Demjánom 15. októbra 1984, bolo vtedy 15:15. Z vrcholu by mohli bezpečne zostúpiť, keby na ňom boli o tri hodiny skôr. Dole sa nakoniec vrátil Demján sám. „To všetko na vás doľahne a najhoršie je, že keď o tom rozprávate doma. Nikto vás nechápe, každý sa na to pozerá zo svojho pohľadu - a ten je niekde úplne inde ako skutočnosť," vraví Michal Orolin.

Pavol Barabáš o tom spolu s ďalšími účastníkmi himalájskych expedícií (Františkom Kelem, Ivanom Gálfym) nerozpráva dlho, len 26 minút, ale je to citlivý a popritom i dramatický portrét. Športový, kamarátsky, osobný, vnútorný.

Úplný byť nemôže, lebo všeličo je aj nevypovedateľné, jednoduchšie je to len s faktografiou. Na DVD je pár bonusov: Slováci na Mount Evereste, Československé himalájske dobrodružstvo, História dobývania Everestu, Rekordy na Evereste.