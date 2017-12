Robbie Williams sa po troch rokoch vrátil na pódium

22. okt 2009 o 10:00 TASR, SITA

LONDÝN. Takmer tri roky museli fanúšikovia čakať na verejné vystúpenie Robbieho Williamsa - v utorok večer im hviezda popu ponúkla strhujúci koncert.

"Ako sa máte?" zvolal spevák pred 3000 divákmi v londýnskom Roundhouse počas prvých taktov jeho aktuálneho comebackového singlu Bodies. Vypredané predstavenie sledovali fanúšikovia aj prostredníctvom internetu, rozhlasu a vo vyše 250 kinách po celej Európe. Vytvoril tak svetový rekord v najvyššom počte paralelných vysielaní živého vystúpenia v divadlách. Potvrdili to aj zástupcovia Guinnessovej knihy.

Robbie Williams už je držiteľom jedného svetového rekordu, a to za množstvo vstupeniek, ktoré sa predali na jeho koncertnú šnúru Close Encounters v roku 2006. Za jeden deň si vstupenku kúpilo 1,6 milióna záujemcov.

Milovník žien divákom dokázal, že nezabudol, ako sa robí svetová šou, za čo ho diváci patrične odmenili. "Je to dosť náročné, prvý koncert po troch rokoch," povedal na vystúpení 35-ročný spevák.

"Ste ku mne takí milí, ďakujem," povedal spevák po hodine a pol na javisku, ktorému sa kvôli silnej závislosti na liekoch musel vyhýbať. Návšteva kliniky na liečbu závislostí ho podľa jeho vlastných slov zachránila pred istou smrťou.

Ako informoval internetový portál news.bbc.co.uk, prvé dve skladby boli v jeho podaní strnulé a neisté, čo sa prelomilo v tretej piesni Come Undone. Ako ďalej uviedli, spevák sa aj napriek úspešnému návratu na pódium zatiaľ nechystá na veľkú koncertnú šnúru.

Po zlých kritikách a obrovskom komerčnom úspechu jeho posledného albumu Rudebox predviedol anglický spevák piesne zo svojej novej platne Reality Killed The Video Star. Jeho ôsmy štúdiový album vyšiel 6. novembra. Prvý singel Bodies je už na trhu a získava prvé miesta v hudobných rebríčkoch. "Wau, je to neuveriteľné," povedal spevák, "v Británii sa naposledy tak dobre predával Rock DJ."

Počas koncertu zahral Robbie nové piesne Morning Sun a Won't Do That, ako aj starú klasiku Come Undone, Millennium a Angels. Na záver zaspieval 30 rokov starú popovú hymnu Video Killed The Radio Star.