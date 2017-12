Víťazné filmy z festivalu v Jihlave sú zdarma na webe

Oddnes do pondelka je možné na internetovej stránke www.DocAllianceFilms.com zadarmo streamovať víťazné snímky minuloročného Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov.

21. okt 2009 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 21. októbra (SITA) - Víťazné snímky minuloročného Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jihlava sú oddnes do 26. októbra zdarma dostupné na webovej stránke www.DocAllianceFilms.com.

Sprístupnené sú tituly Ivetka a hora v réžii Víta Janečka, René Heleny Třeštíkovej, Podul de flori (Kvetinový most) Thomasa Ciuleiho a NightStill (Noční ticho) Elke Groen.

Chýbať nebude ani film Iraqui short Films (Krátké filmy z Iráku), vytvorený zo záberov nakrútených pre súkromné účely takmer výhradne na mobilné telefóny miestnymi a americkými vojakmi, povstalcami, civilistami a novinármi, ktorý zostavil mladý argentínsky režisér Mauro Andrizzi.

Trinásty ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jihlava sa uskutoční od 27. októbra do 1. novembra. Na DocAllianceFilms.com však potrvá o niekoľko dní dlhšie - od 1. do 8. novembra bude možné práve na tejto internetovej stránke nahliadnuť priamo do festivalového diania.

Organizačný tím divákom spätne odhalí ochutnávky nielen z filmového plátna, ale aj zo sprievodného programu.

Informácia pochádza z Facebook stránky festivalu.