O Európske ceny zabojujú tri animované filmy

Európska filmová akadémia nominovala v kategórii Animovaný celovečerný film tituly Mia et le Migou, Niko a Cesta ku hviezdam a The Secret of Kells. Pozrite si ukážky z nich na SME.sk.

23. okt 2009 o 11:00 SITA

BRATISLAVA. Európska filmová akadémia oznámila nominácie v kategórii Animovaný celovečerný film. Porota v zložení dánsky producent Per Holst, španielsky producent Antonio Saura, Agnés Bizzaro z Európskej asociácie animovaných filmov Cartoon, taliansky režisér Enzo d'Alo a britská režisérka Joanna Quinn rozhodli o troch snímkach, ktoré postúpili do boja o Európske filmové ceny. Francúzsko-talianska rodinná snímka Mia et le Migou (Mia and the Migoo) v réžii Jacques-Rémyho Girerda rozpráva príbeh dievčaťa, ktoré na ceste za svojím otcom, pracujúcim na stavbe luxusného hotela uprostred hlbokého lesa, stretáva tajomnú bytosť. Fínsko-dánsko-nemecko-írsky rodinný film Niko a Cesta ku hviezdam (Niko - Lentäjän poika) v réžii Michaela Hegnera a Kariho Juusonena sleduje dobrodružstvo mladého soba Nika, ktorý sa učí lietať. Vydá sa hľadať svojho otca, slávneho člena legendárnych Santa Flying Forces. Francúzsko-belgicko-írsky dobrodružný príbeh The Secret of Kells v réžii Tomma Moorea a Nory Twomey sa odohráva v stredoveku v odľahlej časti Írska. Dvanásťročný Brendan musí bojovať s Vikingami, aby mohol dokončiť Knihu Kellov. Víťazný titul vyberú členovia a členky Európskej filmovej akadémie. Dvadsiate druhé udeľovanie Európskych filmových cien sa uskutoční 12. decembra v nemeckom meste Bochum.