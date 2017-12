Yes k nám zavítajú s mladou krvou

Britská artrocková legenda si prvýkrát zahrá na Slovensku. Predstaví nových členov aj klasické pesničky.

23. okt 2009 o 0:00 Peter Bálik

Basgitarista Chris Squire tvrdí, že s novými členmi prišla do kapely Yes nová energia. Už o týždeň sa o tom budeme môcť presvedčiť naživo v Bratislave.



BRATISLAVA. Britská art-rocková legenda Yes sa Slovensku dlhý čas vyhýbala, no v tomto roku ju máme možnosť vidieť dvakrát. V auguste tu vystúpil ich dlhoročný frontman Jon Anderson, ktorý na Devíne pri Bratislave zahral spolu so slovenskými hudobníkmi klasické veci od Yes, 31. októbra si v Športovej hale na Pasienkoch zahrá celá kapela. Tá príde do Bratislavy bez Andersona, no s novým spevákom Benoitom Davidom.

Pomohol aj YouTube

„Za 41 rokov prešla Yes mnohými personálnymi zmenami a vždy, keď príde do kapely nový člen, prinesie so sebou aj novú energiu. Pre nás sú zmeny vždy prospešné. Baví nás, keď naša hudba znie inak ako v minulosti," hovorí v exkluzívnom telefonickom rozhovore pre SME Chris Squire. Šesťdesiatjedenročný basgitarista Yes je v súčasnom obsadení jediným zakladajúcim členom, no s Yes sa neodmysliteľne spájajú aj skvelý gitarista Steve Howe a bubeník Alan White. A do tejto partie zapadá aj klávesista Oliver Wakeman - jeho otec Rick bol tiež jedným z tých, ktorí sa zaslúžili o jednu slávnu éru Yes.

Dnešnú päticu uzatvára spevák Benoit David. Tohto Kanaďana objavil Squire pomocou známeho servera You Tube. Bol spevákom tribute bandu, ktorý sa špecializuje na piesne Yes. „Keď som ho počul spievať, hneď mi napadlo, že by mohol byť dobrou náhradou za Jona Andersona, ktorý vážne ochorel a nebol s nami schopný odspievať celé turné. Tak sme rozhodli, že zoberieme Benoita, z ktorého sa nakoniec vykľul skvelý chlapík," vysvetlil Squire výmenu na poste frontmana.

Yes patrí medzi najdôležitejšie artrockové kapely 70. rokov. Spojili nástrojovú virtuozitu s rockovým nasadením. Kľúčovou nahrávkou skupiny je album Close To The Edge. V 80. rokoch zas bodovala singlom Owner Of A Lonely Heart, ktorý sa dokonca dostal do popových rebríčkov.

Príbeh Yes sa napriek slabším etapám v dlhej kariére ešte stále neskončil. Skupina na budúci rok plánuje nový album. „Určite pôjdeme do štúdia, už máme zopár nápadov. Je to však všetko iba v zárodku, zatiaľ sme sa dohodli, že si pre seba napálime cédečka s nápadmi."

Zlý trip

Squire založil Yes v roku 1968 so spevákom Jonom Andersonom. Tvrdí, že v kapele vydržal dlho preto, že ho hranie s Yes vždy bavilo. „Nikdy som neplánoval, že vydržím tak dlho. Členovia Yes prichádzali a odchádzali, venovali sa sólovým kariéram ako Jon Anderson alebo Rick Wakeman a potom sa vracali späť. Z kapely sa nakoniec stalo moje dieťa."

V 60. rokoch bol členom psychedelickej skupiny The Syn. Hovorí sa, že svoj unikátny harmonický štýl hry na basu vyvinul po jednom zlom LSD tripe. Zostal doma, pretože sa bál vychádzať medzi ľudí. „Na každej povesti je niečo pravdy," smeje sa hudobník a dodáva: „V tom čase som sa stal na rok introvertom. Nevychádzal som z domu a cvičil som doma na base. Niekto môjmu štýlu hovorí barokový, pretože som bol okrem rocku silne ovplyvnený aj klasickou hudbou."

Hity a rarity

Chris Squire má prezývku The Fish. Podľa niektorých fanúšikov preto, že sa narodil v tomto znamení, no v skutočnosti je to trochu inak. „V začiatkoch Yes sme bývali v spoločných izbách a ja som veľa času trávil v sprche. Tak ma začali volať Ryba," hovorí s úsmevom hudobník, podľa ktorého je toto miesto skvelým relaxom, pri ktorom ho baví rozmýšľať.

Yes prídu o týždeň do Bratislavy s pozoruhodným výberom pesničiek zo svojho bohatého katalógu. Bude to prvýkrát, takže Squire tvrdí, že skupina nezabudne na hity, ale zároveň predvedie aj zopár raritných vecí. Slávny basgitarista nám prezradil, že jednou z nich je napríklad Astral Traveler z albumu Time and a Word, ktorú kapela hrala naživo naposledy ešte v roku 1971.