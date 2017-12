Kam chodíme

Vonku prší, v divadle nie, a predsa je vo foyer i na javisku plno igelitu. Možno sa ním prikryť, možno sa doň schovať, možno sa pod ním aj zadusiť.

23. okt 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková

Možno cezeň čosi zbadať, ale možno ním skutočnosť i zahmlievať. Možno sa doň aj celkom vkusne obliecť - dať si igelitové sako, sukňu a hoci aj kravatu. Materiál je to každodenný, všade je ho habadej. Dalo by sa bez neho byť?

Pre banskobystrické Divadlo z Pasáže sa stal viaczmyselným symbolom chráneného územia. To je pojem, ktorý dnes pre mnohých dravcov medzi ľuďmi nemá veľkú cenu. Predstavuje ohrozené miesta, na ktoré by človek mal vstupovať s opatrnosťou, láskou, bázňou a s vedomím, že nie je všemohúci. Hru s názvom Chránené územie naštudoval tím pod vedením režisérky Viery Dubačovej ako svoju 16. inscenáciu. Po prvý raz sa s ňou predstavilo v máji tohto roku na turné v Amerike. Minulý týždeň súbor prišiel aj do Bratislavy.

Krehké predstavenie približuje svet ľudí, ktorí sa nevinne hrajú s otázkou, prečo na svete existujú bariéry. Smelo pracujú práve s tým, čo ich paradoxne v živote najviac obmedzuje. Z úvah a spomienok hercov vznikli mrazivé aj vtipné scénky, ktoré ich charakterizujú v prežívaní i správaní. Telom a srdcom hovoria o tom, čo ich teší, trápi a po čom túžia v realite, ktorej zložitosti sa dá len ťažko rozumieť. Ich výpoveď patrí všetkým.