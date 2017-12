Majster kat

Vážení čitatelia, denník SME pre vás pripravil ďalšiu filmovú edíciu. Séria Slovenský film 60. rokov II. nadväzuje na minuloročný projekt, v rámci ktorého sme vám spolu so Slovenským filmovým ústavom priniesli desať najlepších filmov rokov šesťdesiatych. Každý týždeň až do konca novembra si budete môcť k denníku SME kúpiť v novinových stánkoch aj jeden z druhej série klasických filmov slovenskej kinematografie za cenu 3,29 eura. Vo vydavateľstve Petit Press ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 2,50 eura. Na týchto stranách Víkendu vám vždy predstavíme film, ktorý je aktuálne v predaji. Prajeme vám príjemné čítanie a príjemné divácke zážitky.

Rybár Richardus a miestny kat Emil Targo sa stretávajú v boji o krásne ženy a svetové dobro. Spor sa ťahá cez dve generácie. „Odíď, alebo už zomri," kat v podaní Vlada Müllera ponúka svojmu niekdajšiemu priateľovi aj vlastný život, aby bol už pokoj. „Nemôžem zabiť mŕtveho, ty si už zomrel, zomrelo v tebe to najcennejšie. Zomrela v tebe láska," prednáša statočne Štefan Kvietik ako Richardus. Odkazuje mu, že musí ešte veľa trpieť, lebo taká je odmena pre falošných hráčov. Nebojte sa, dobrí zvíťazia.

Paľo Bielik si napísal scenár k filmu sám, no pod pseudonymom, podobne ako to bolo aj v prípade filmov Jánošík či Štyridsaťštyri. Lepší autor by istotne nebol na prekážku aj v rámci zvoleného rozprávkovo-pseudohistorického žánru. Scenár síce Bielikovi celkom nevyšiel, ale zámer prilákať divákov áno.

Súdobý kritik Ján Šuda sa však o filme vyjadril ako o „braku 'šalátového' vydania najpodradnejšieho kalibru", kde dej je len „púhou zámienkou k hromadeniu tých najrozličnejších rekvizít a zvrhlostí, aké sa len môžu zrodiť v ľudskej fantázii".

Podľa kritičky Agnešy Kalinovej sa film, ktorý nepozná cit pre mieru ani strach pred smiešnosťou, priblížil k čaru, ale i jednostrannosti naivného umenia. Gýč je ako kat, seká všetko, čo príde.

Ako opisuje teoretička Petra Hanáková, z agresívnej kritiky bol Paľo Bielik zmätený, vnímal ju osobne. Ale čo sa vlastne zlým kritikom nepáčilo na takom čarovnom filme plnom milých Turkov a ešte milších mešťanov žijúcich v ich područí?

„Všetkých, ktorí sa zdráhajú prestúpiť na pravú vieru, obesiť," uvažuje pri dobrom jedle dobyvateľsky Bairakdar. Sám Ali paša v podaní Eduarda Bindasa je však múdrejší, vie, že nenávisť zatemňuje mozog: „Všetkých neobesíš, ani neprerobíš, keby si zo všetkých kresťanov narobil mohamedánov, nemal by na nás kto robiť. Na ľudí treba okrem meča aj rozum."

Ali paša vie, že ak chce vzájomne rozoštvať svojich nepriateľov, žena vykoná viac ako meč.

A čo potom ešte žena s dýkou? Právo ženy na sebaobranu film nespochybňuje, ak sa k ozbrojeným kráskam priblíži niekto bez nehy, istý vlastným životom si byť nemôže. Žeby išlo o protofeministické dielo?

Katova matka síce najprv presviedča svoju nevestu, že sa musí zmieriť s ťaživým ženským osudom, jej syn je vraj dobrý: „Chce ťa, a ty sa odhadzuješ, a potom sa besnie. Ty sa musíš premôcť, bez lásky je to ťažko, viem. Môj starý ma neraz tĺkol, keď som nechcela, povrazom ma priviazal, veru tak, a potom som si privykla," prihovára sa jej láskavo. No aj ona sa neskôr vzoprie násilnému synovi.

To, čo sa nedoriešilo v prvej generácii, si musia odtrpieť deti, vo filme sú totiž krása, dobrota i zloba dedičné. Zo zväzku hrdej Turkyne a statočného rybára sa narodí krásna Agajka, ktorú s trochu tmavším mejkapom stvárnila herečka Emília Vášáryová.

Zloba majstra kata sa zas prevtelí do mentálne zaostalého syna Emila. Zahral ho Peter Debnár, v hlase však spoznávame Mariána Labudu. Emilko, splodený bez lásky, vychovaný bez pekného slova, je úbohou obeťou i neumelým nástrojom spravodlivosti. Aj syn kata potrebuje lásku, aby v dospelosti dokázal odvádzať ľudí na popravisko dôstojne ako do kostola.

Ťažko povedať, či úvahy kňaza (Jozef Budský), že všetko je pominuteľné a že hlupáci pri moci sú horší ako mor, možno považovať za pokus o disent. V každom prípade čas preveril každý naivný pohľad i repliku, a tých nie je vo filme veru málo.

Ako v ňom zaznie, na opakovanie cudzích myšlienok je lacnejšie kúpiť si papagája.

Na filmové nápady to platí dvojnásobne.

Ale tiež platí, že diváckemu vkusu nerozkážete.