Do dražby ide ďalší Warholov portrét Jacksona

Na novembrovej dražbe v New Yorku ponúknu na predaj ďalší obraz Michaela Jacksona od Andyho Warhola. Dražba by podľa odhadov mala vyniesť 500.000 až 700.000 dolárov.

25. okt 2009 o 11:00 TASR

LOS ANGELES. Na novembrovej dražbe v New Yorku ponúknu na predaj ďalší obraz Michaela Jacksona od Andyho Warhola. Dražba by podľa odhadov mala vyniesť 500.000 až 700.000 dolárov (332.900 až 466.000 eur), informoval v piatok aukčný dom Christie's tlačovú agentúru Associated Press (AP).

Obraz s rozmermi 76x66 centimetrov je jedným z niekoľkých sieťotlačí, na ktorých kráľ pop artu zvečnil v roku 1984 kráľa popu. Portrét zobrazuje usmievajúceho sa Jacksona v bunde z čias albumu Thriller, v jeho vlasoch vynikajú červené a žlté kučery.

Predajcom je anonymný súkromný zberateľ z New Yorku, ktorý obraz kúpil v 90. rokoch od Nadácie Andyho Warhola. Na aukcii 10. novembra ponúknu celkovo 47 umeleckých diel vrátane ďalších dvoch Warholových obrazov.

Newyorská umelecká galéria predala podobný Warholov portrét Jacksona v auguste anonymnému kupcovi. Galéria nezverejnila ani cenu, uviedla však, že išlo o viac než milión dolárov (665.800 eur).