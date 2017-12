Ľudia protestujú proti dokumentu o Jacksonovi. Vraj je nepravdivý

Snímka podľa niektorých fanúšikov skresľuje realitu a neprináša skutočný pohľad na posledné dni Kráľa popu. Poukazujú napríklad na fakt, že Jackson nebol ani zďaleka v takej dobrej kondícii, ako je vo filme zobrazené.

25. okt 2009 o 11:52 SITA

BRATISLAVA. Nahnevaní fanúšikovia zosnulej legendy - Michaela Jacksona, protestujú proti dokumentárnemu filmu This Is It (2009), ktorý sa od 28. októbra dostane do kín na celom svete. Snímka podľa nich skresľuje realitu a neprináša skutočný pohľad na posledné dni Kráľa popu. Prostredníctvom webovej stránky this-is-not-it.com poukazujú napríklad na fakt, že Jackson nebol ani zďaleka v takej dobrej kondícii, ako je v koncertnom filme zobrazené.

"Niekoľko týždňov pred spevákovou smrťou, keď vznikali zábery pre tento film, ľudia v jeho okolí vedeli, že je na pokraji smrti. Keďže chcú na filme zarobiť, úplne to ignorovali," uviedli zástupcovia protestnej akcie.

Film zachytáva Michaela Jacksona ako nacvičuje program pre pripravované vystúpenia v Londýne. Doplnený je rozhovormi s jeho priateľmi a rodinou.

Záujem o snímku v réžii Kennyho Ortegu je obrovský nielen v Severnej Amerike. V Japonsku len v prvý deň predali vstupenky za rekordných takmer 90 miliónov jenov (vyše 682 000 €). V Londýne si fanúšikovia a fanúšičky kúpili počas prvého dňa predpredaja vyše 30 000 lístkov, čo presiahlo záujem o filmy o Harrym Potterovi či sériu Pán prsteňov, ktoré mali vo Veľkej Británii veľký úspech.

Rekordné predpredaje zaznamenali aj v Holandsku, Švédsku, Belgicku a na Novom Zélande. Aj napriek dobrému predaju cez internet sa rady tvorili aj v Paríži, Bangkoku a Mníchove.

Jeden z najpopulárnejších hudobníkov všetkých čias, legendárny Michael Jackson, zomrel 25. júna v Los Angeles vo veku 50 rokov po zlyhaní srdca. Prvotnou príčinou úmrtia hudobníka bola "akútna intoxikácia" anestetikami, no významne prispel aj účinok sedatív.