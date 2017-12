Candy Dulfer si získala Košice. Dnes hrá na džezákoch v Bratislave

Saxofonistka Candy Dulfer v sobotu v noci prevalcovala košickú Infinity Arénu. Dnes večer sa charizmatický holandský valec chystá na Bratislavčanov.

25. okt 2009 o 17:35 Mikuláš Jesenský

KOŠICE. Virtuózne ovládanie nástroja, typického skôr pre mužov, neskutočné nasadenie, skvelá zostava kapely, neopakovateľná šou okorenená vrodeným sexepílom - to všetko zmixované dokopy priniesla so sebou do Košíc navonok krehká kráska Candy Dulfer. Nekompromisné funky v jej nenapodobiteľnom podaní valcovalo v sobotu v noci publikum v Infinity Aréne.

Blonďavá „Funky Lady" mala odohrať v rámci košického koncertu Bratislavských džezových dní šesťdesiat minút.

Nakoniec z toho boli dve hodiny. A potom do pol tretej ráno s úsmevom podpisovala nekonečnému radu nadšených fanúšikov svoje cédéčka, v pohode debatovala, fotila sa.

video //www.sme.sk/vp/12424/

„Pred dvadsiatimi rokmi som púšťal jej megahit Lily Was Here. Dnes to už nie je len o Lily. Aj na koncerte to bol len taký malý bonus. Je evidentné, že Candy na sebe dvadsať rokov tvrdo pracovala. Jedine tak sa mohla dostať až k hranici dokonalosti. Ani sa nečudujem, že publikum šalelo. Nechápem, kde to žieňa čerpá enegiu," vytešoval sa organizátor koncertu, fanatický fanúšik funku Tibor „Apa" Egri.