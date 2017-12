Čo čítame

Audrey Niffenegger: Žena cestovateľa časom.

26. okt 2009 o 0:00 Ada Jung

Keď Clare po prvý raz stretne Henryho, má šesť rokov a Henry má 36. Keď Henry po prvý raz stretne Clare, má 28 a Clare má 20. Ako je to možné?

Henry nie je obyčajný muž, preto ani Clare nemôže zostať obyčajnou ženou. Henry má genetickú anomáliu, ktorá ho núti cestovať časom. Spôsobuje, že v najnapätejšom okamihu sa zrazu stratí a skočí proti svojej vôli do úplne iného času. Preberie sa nahý a dezorientovaný - povedzme v zime uprostred parkoviska - nevie, ako dlho potrvá aktuálny čas, ani ako dlho potrvá, kým sa vráti.

Henry často navštevuje Clare ako malé dievčatko. Pre Clare je preto najprv „starý pán" a ich prvé stretnutie v Henryho reálnom čase je zvláštne. On má 28 a ona 20, Clare už o ňom vie všetko, no on o nej nič. Konečne vhodný čas na lásku muža a ženy, lenže ako mu má Clare čo najrýchlejšie vysvetliť, že sa už poznajú veľmi dlho a dôverne ako nijaký iný muž a nijaká iná žena?

Nebuďte zmätení a pri čítaní knihy Žena cestovateľa časom si pokojne kreslite časovú líniu. Zistíte, že si ju nakreslila aj autorka tohto originálneho príbehu o láske a trpezlivosti Audrey Niffenegger. A že všetko je úplne v poriadku.Vari až na rovnomenný film, ktorý má onedlho prísť do našich kín. Filmové štúdiá si ho medzi sebou niekoľko mesiacov prehadzovali ako horúci zemiak. Na jemný, ale silný príbeh o láske, ktorá prenáša nielen hory, ale aj čas, akosi nemali.