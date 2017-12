Smrtiaci jukebox na Guantáname

Americkí hudobníci protestujú proti hudbe ako mučiacemu nástroju. Väzňom v celách vraj púšťajú hity od AC/DC, Britney Spearsovej alebo Marilyna Mansona.

26. okt 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Pred časom spoločnými silami bojovali proti exprezidentovi Georgeovi Bushovi, teraz sa pridali k organizácii, ktorej cieľom je zavretie americkej vojenskej základne na Guantáname.



Hudobníkom ako Trent Reznor, R.E.M., Pearl Jam, Bill Bragg alebo Rosanne Cashová sa nepáči, že pri mučení a demoralizovaní väzňov sa používa aj hudba.

R. E.M.: Je to desivé



„Ako Američania sme znepokojení a zahanbení tým, čo sa deje na Guantáname. Veľmi sa nás to dotýka, pretože hudba sa používa ako soundtrack k mučeniu. Neveríme, že hudba bola stvorená na takýto účel, a preto sme sa rozhodli podporiť hudobníkov, generálov a amerických občanov, ktorí sú za zavretie Guantánama, čo bude signálom pre svet a obnoví ľudskú tvár Ameriky,“ napísala na svojej internetovej stránke skupina Pearl Jam.

Ich kolegovia z R.E.M. vyhlásili, že „používanie hudby našich priateľov ako súčasti mučenia bez ich vedomia je desivé a protiamerické“. Organizácia National Campaign to Close Guantánamo, ktorá okrem umelcov združuje aj bývalých vojakov alebo politikov, tlačí na prezidenta Baracka Obamu, aby nielen zavrel väznicu, ale aj kompletne zrušil vojenskú základňu na Kube. Obama už vyhlásil, že začiatkom budúceho roka by väznica mala ukončiť svoju činnosť.

Podľa aktivistov spojených v tejto kampani je mučenie ľudí hlasnou hudbou jednou z praktík, ako zlomiť vôľu väzňov. CIA sa bráni tým, že púšťa hudbu na nižšej úrovni než na rockových koncertoch a skladby sa používajú skôr ako bezpečnostný prostriedok. Ako dôvod uviedli tlmenie zvukov a komunikáciu medzi zajatcami v celách.

Mocný heavy metal



No správy z Guantánama hovoria podľa BBC o muzike ako o „smrtiacom jukeboxe“. Minulý rok americký senátny výbor pre ozbrojené zložky zverejnil priebeh vyšetrovania, pri ktorom sa púšťala hlasitá hudba. Väzeň Mohamed Ould Slahi bol počas desaťdňového neustáleho výsluchu bombardovaný skladbou Let the Bodies Hit The Floor od kapely Drowning Poll. Podľa ďalších svedectiev v celách zneli hity aj AC/DC, Britney Spearsovej alebo Marilyna Mansona.

Používanie hlasnej hudby nie je vo vojenských dejinách nijakou novinkou. Keď americké jednotky vnikli v roku 1989 do Panamy, vydurili diktátora Manuela Ortegu z jeho sídla aj tým, že ho niekoľko dní ničili hlasnou hardrockovou hudbou.

Americký seržant Mark Hadsell, slúžiaci v Iraku, v roku 2003 vyhlásil, že heavy metal je výborným prostriedkom, ako nahnať ľuďom v inak kultúrne založených krajinách strach. „Títo ľudia nikdy nepočuli heavy metal. Neznesú ho. Keď im ho hráte 24 hodín denne, ich mozog a telesné funkcie ochabnú a ich vôľa sa zlomí. To je moment, keď ich začneme vypočúvať.“