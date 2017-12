Jihlava zostáva punk a v podzemí

Zajtra sa začína najväčší festival dokumentárneho filmu v strednej a východnej Európe.

27. okt 2009 o 0:00 Zuzana Komárová

BRATISLAVA. Za dokumentmi do Jihlavy sa ísť oplatí. Festival opäť okrem zaujímavých sekcií ponúka aj bonusy.

Napríklad projekcia, ktorá príde za návštevníkmi domov. Podobný odvážny krok diváci zažili na festivale Divadelná Nitra 2007. Jedno predstavenie sa odohrávalo vo veľmi komornej atmosfére súkromného domu iba pre hŕstku hostí, ktorí sa ako prví prihlásili o vstupenky. Performer vtedy pre nich varil a premietal fotografie. Jihlavu čaká niečo veľmi podobné.

„Mesiac a pol sa nič nedialo a teraz sa o to všetci zaujímajú,“ pobavene sa smial jeden z organizátorov jihlavského festivalu Jan Hlubek. To, že k tradičným kinosálam pribudnú aj projekcie v domácnostiach, pridá festivalu „atmosféru podzemia“.Ako keď sa kedysi zahraničné filmy tajne premietali po bytoch. „Bude to zaujímavé. Taká punková záležitosť. Už nám jeden záujemca ponúkol aj svoju spálňu, takže projekcia bude prebiehať na dvoch prepojených televízoroch v dvoch miestnostiach,“ spresnil Hlubek.

Ponúknuť svoj byt či dom na projekciu sa bude dať vždy v deň premietania a Jan Hlubek uistil, že nebudú uprednostňovať mezonety s vírivkami. „Nechceme, aby si premietanie pre päťdesiat ľudí vo svojej vile objednal nejaký jihlavský podnikateľ. Bude to o tom, že kto prv príde, u toho sa večer premieta.“

Ak to teda nebude nikto z vašich známych a na projekciu sa nedostanete, sú tu ešte súťažné sekcie. Česká radosť predstaví domácich českých dokumentaristov, Opus Bonum svetových a sekcia Mezi moři ponúka stredo- a východoeurópskych tvorcov.

Zo Slovenska ponúkne festival snímku Hrdina našich čias Zuzany Piussi a Hranica Jara Vojteka. Kvalitu Hranice potvrdzuje aj to, že ho práve vybrali na ďalší prestížny festival do Rotterdamu.