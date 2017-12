Dajte pozor, aby Sinatru nezhodili

Scorseseho film o búrlivom živote slávneho speváka by vraj mohol zjemniť George Clooney v hlavnej úlohe.

27. okt 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Že by zostal Leonardo DiCaprio sám? Martin Scorsese by ho znovu rád obsadil, tentoraz do filmu o Sinatrovi, lenže okolie mu to chce rozhovoriť.

BRATISLAVA. Po prvé: spieval. Po druhé: hral vo filmoch. A po tretie: na večierkoch v Los Angeles to zvykol poriadne roztočiť mal mnohé sexuálne avantúry, blízke vzťahy s americkým prezidentom a vraví sa, že aj s mafiánmi. Frank Sinatra je úplne samozrejmým námetom na celovečerný program v kine a režisér Martin Scorsese s tým niekoľko rokov aj počíta.

Už sa len bude treba dohodnúť, kto hlavnú úlohu v jeho filme dostane. Možnosti sú tri: Leonardo DiCaprio, George Clooney, Johnny Depp.

Niečo jemnejšie, prosím

Sám Scorsese by sa pravdepodobne dlho nerozhodoval. Skoro by sa dalo povedať, že odvtedy, čo v roku 2002 nakrútil Gangy New Yorku, pre neho existuje len jeden herec. Leo DiCaprio. Spolu nakrútili aj biografického Letca a mafiánsku drámu Na druhej strane, za ktorú, mimochodom, dostal konečne Oscara.

Keď sa spomenie film Letec, Sinatrova dcéra Tina zneistie. Je to príbeh hollywoodskeho producenta Howarda Hughesa - a nebolo to veľmi oslavné kino. Scorsese v ňom videl nešťastného hrdinu, ktorého zničili psychické poruchy a vlastné megalomanstvo zároveň. A Tina si tento postup akosi spája s Leom DiCapriom. Radšej by bola, keby jej otca mohol hrať George Clooney. „Tina si želá, aby si Marty alkoholové či sexuálne excesy Sinatru až tak veľmi nevšímal, a aby sa skôr sústredil na jeho nežnejšiu stránku. Najmä hudbu,“ píše The New York Post.

Ten muž nemal žiadne hranice a nedbal na to, čo si o ňom iní pomyslia. Terry Gilliam

Spievanie nie je nevyhnutné

Správa, že Sinatra zomrel, prišla v máji 1998 počas festivalu v Cannes. Vo svetových médiách vtedy dostal slovo Terry Gilliam, a jeho názorom by dnes mohol Scorsese pokojne argumentovať. Povedal: „Ten muž nemal žiadne hranice a nedbal na to, čo si o ňom iní pomyslia.“

Ak by sa mali rozhodnúť producenti zo štúdia Universal, volili by Johnnyho Deppa. Aj on má skúsenosti so skutočnými postavami, vo filme Verejní nepriatelia hral Johna Dillingera, gangstra z Chicaga.

Okrem toho, Johnny bol gitaristom v skupine The Kids, a keď bolo treba spievať, skúsil i to. Naposledy v muzikáli Tima Burtona Sweeney Todd, čertovský holič z Fleet Street. Mať také schopnosti však nebude tentoraz podmienkou, píše The Guardian. Universalu sa podarilo dohodnúť s vydavateľstvom Frank Sinatra Enterprises a Scoresese teda môže použiť originálne záznamy.