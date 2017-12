Zomrel autor Čiernych barónov - Miloslav Švandrlík

Vo veku 77 rokov v pondelok v pražskej Thomayerovej nemocnici zomrel český humorista a spisovateľ Miloslav Švandrlík.

26. okt 2009 o 20:37 TASR

PRAHA. Informovala o tom Česká televízia.

Knihy Miloslava Švandrlíka Z chlévů i bulvárů, 1960

Krvavý Bill viola, 1961

Od Šumavy k Popokatepetlu, 1962

Kovbojská romance , 1964

Hrdinové a jiní podivíni, 1969

Drakulův švagr, 1970, povídková sbírka, řazená do sci-fi

Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka, 1973 (série)

Doktor od jezera Hrochů, 1980

Muž, který se topil, 1985

Starosti korunovaných hlav, 1992

Na nebožtíka vypadáte skvěle, 1992

Sexbomba na doplňkovou půjčku, 1994

Vražda mlsného humoristy, 2000

Do povedomia verejnosti sa Švandrlík zapísal po boku Jiřího Wintra Nepraktu ako spoluautor kreslených vtipov a ako autor kníh pre deti.

Po roku 1989 Švandrlíka preslávilo sfilmovanie predlohy podľa jeho románu z roku 1969 Čierni baróni alebo Bojovali sme za Čepičku. Román humorným spôsobom zachytáva príbehy politicky nespoľahlivých vojakov, ktorí boli zaradení do Pomocných technických práporov, kde slúžili bez zbraní.

Momentálne podľa jeho ďalšej knihy, Doktor od Jezera hrochů, vzniká pod vedením Zdeňka Trošku ďalší film, píše server idnes.cz.

Pre idnes informáciu o úmrtí potvrdila hovorkyňa Thomayerovej nemocnice Martina Štanclová, bližšie informácie však odmietla povedať. "Musela by s tým súhlasiť rodina," dodala.

Režisér Zdeněk Troška, ktorý sa pred pár dňami vrátil z nakrúcania filmu podľa Švandrlíka v Afrike, o smrti svojho veľkého priateľa nevedel.

"Dozvedám sa to až od vás, veľmi ma to zarmútilo. Naposledy sme sa videli pred nakrúcaním a všetko bolo v poriadku. Dokonca sme sa dohadovali, že by sa dal podľa jeho detskej knihy urobiť film aj Kopyto a Mňouk," povedal režisér, ktorý bol zároveň aj veľkým spisovateľovým obdivovateľom. "Mali sme sa skutočne radi," dodal.

