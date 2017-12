Nové CD

Morrisey, Nirvana, Žbirka, Richter.

28. okt 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb, her

Morrissey: Swords

Universal



Britský spevák sa úspešne zotavuje z kolapsu, ktorý utrpel minulý týždeň na koncerte. No medzitým mu vyšiel nový album Swords, ktorý zostavil z b-strán singlov, pokrývajúcich jeho comebackové obdobie. To sa začalo albumom You Are The Quarry cez Ringleader of Tormentors až po tohtoročný Years Of Refusal. Zaujímavosťou 18-pesničkovej kompilácie je coververzia Davida Bowieho Drive-In Saturday, ale aj interview v booklete. Morrisey dnes dáva rozhovory iba výnimočne.

Nirvana: Live At Reading

Universal



Koncert Nirvany, počas ktorého sa na začiatku nechal spevák Kurt Cobain priviesť na invalidnom vozíku, patrí medzi najdôležitejšie medzníky histórie kapely. Záznam z anglického festivalu z roku 1992 sa už objavoval na rôznych neautorizovaných DVD, no až teraz prvýkrát vychádza oficiálna verzia. Na CD a DVD sa zmestilo všetkých 25 pesničiek, medzi ktorými nechýbajú hity ako Smell Like Teen Spirit, Comes As You Are, ale aj menej známe skladby a coververzie.

Miro Žbirka: Empatia

Universal



Žbirka má určite dvojnásobnú porciu vitality než jeho rovesníci. Dôkazom toho je jeho najnovší album, s ktorým mu opäť pomohli dvorní českí spolupracovníci Aleš Zemkl a Honza Horáček. Album predznamenal singel Tento Song, ktorý je duetom Žbirku s mladou speváčkou Magdalenou Šalamounovou. Oproti predchádzajúcej nahrávke Dúhy si väčšinu piesní spevák otextoval sám. Pamätníkov éry Sixties poteší, že na album zaradil aj coververziu I need You od skupiny The Kinks.





Max Richter: Memoryhouse

Fat Cat / Wegart



Kto videl animovaný film Valčík s Bašírom vie, že veľkú časť jeho kúzla tvorí hudba Maxa Richtera. Tento nemecký hudobník žije v Anglicku, podobne cestuje aj na nahrávkach vlastnej tvorby, ktorú nazýva „documentary music". Memoryhouse je tiež vlastne soundtrack, akurát k imaginárnej ceste strednou a východnou Európou 20. storočia, ktorú zohavili vojny. Kto v hudbe hľadá pokojné plochy a melancholické atmosféry, bude určite spokojný.