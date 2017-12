Dokument o Jacksonovi má za sebou svoju veľkolepú premiéru

Desiatky známych amerických celebrít, ale aj stovky fanúšikov si v utorok večer pozreli počas slávnostnej premiéry film Michael Jackson's This Is It.

28. okt 2009 o 11:00 TASR

LOS ANGELES. Kráľ popu sa v ňom predstavil v skvelej forme, v zostrihu pripravenom z nahrávok nasnímaných iba niekoľko dní pred jeho smrťou.

"Ľúbime Ťa, Michael," tak znel nápis na tričku jednej obdivovateľky, ktorej sa pošťastilo vyhrať vstupenky na hviezdnu premiéru historicky najočakávanejšieho hudobného filmu. Ďalší mali na sebe tričká s logom filmu, ktoré si spoločnosť Sony Pictures starostlivo ochránila pred falšovateľmi. Typickou výbavou fanúšikov, ale aj niektorých celebrít bola flitrová rukavica. Tú ponúkali pouliční obchodníci iba za desať dolárov.

Nálada návštevníkov bola ponurejšia ako počas iných filmových premiér, keďže nejeden Jacksonov fanúšik sa ešte pred piatimi mesiacmi tešil na živé vystúpenie kráľa popu. A namiesto toho sa teraz zúčastňoval premietania filmu o posledných koncertných skúškach v živote Michaela Jacksona. Každý pohľad na tancujúcu a spievajúcu ikonu fanúšikom pripomínal, že ich idol sa svojho comebacku nedožil. Bola to slávnostná premiéra s akousi trpkou príchuťou, keďže hlavný hrdina premiérového filmu sa po červenom koberci neprešiel.

Pauly Abdul: Okolo je toľko emócií



"Sedím v Divadle Nokia užasnutá filmom This Is It! Okolo mňa je toľko emócií a nemôžem uveriť, že odišiel," tak znela správa speváčky Pauly Abdul, ktorú počas premietania zaslala svojim fanúšikom prostredníctvom svojej internetovej stránky. Paula Abdul mala s popovou legendou úzky vzťah, keďže ešte v roku 1984 sa ako tínedžerka stala choreografkou rodinnej skupiny Jacksons. "Bol proste úžasný," skonštatovala Abdul o Jacksonovi po príchode na premiéru v rozhovore pre hudobnú stanicu MTV.

Paula pritom nebola ani zďaleka jedinou hviezdou utorkového večera. Na premiére nechýbali ani štyria bratia Michaela Jacksona: Marlon, Randy, Jermaine a Jackie. Tí sa v jednom z rozhovorov priznali, že sú na film veľmi zvedaví, keďže si ho pred premiérou nepozreli. Medzi známymi

Veľkolepá premiéra



Napriek ekonomickej kríze a neistote, či si film o Jacksonovi na seba zarobí, spoločnosť Sony Pictures pripravila pre hudobnú snímku hviezdnu premiéru. Celé námestie pred Divadlom L.A. Live pokrýval červený koberec a desiatky televíznych kamier. Nechýbali ani extravagantné prvky ako obrovské krištáľové lustre s tanečnicami.

Hoci veľkosť červeného koberca ani veľmi nezaostala za rozlohou červeného koberca pred oscarovými ceremóniami, fanúšikov bolo menej. Počas podobných udalostí v meste Los Angeles na uliciach nechýbajú tisíce mladých ľudí, vykrikujúcich mená hviezd. Vinníkom bolo aj počasie, ktoré mimoriadne silným vetrom zrejme nejedného fanúšika odradilo.

Premiéra filmu This Is It nechala chladných aj mnohých fanúšikov basketbalu. Tí popri hviezdnom červenom koberci prechádzali do susedného Centra Staples, kde hrali v ten večer LA Lakers.

Film Michael Jacksons This Is It sa začal premietať po celom svete v rovnakom čase. Spoločnosť Sony, ktorá kúpila práva na jeho distribúciu, ho plánuje premietať iba počas 16 dní. V Spojených štátoch amerických bude uvedený vo viac než 3500 kinách a ďalšie stovky kín ho premietnu v 63 krajinách sveta.

Fanúšikovia v Číne boli prví

Fanúšikovia v Číne ako prví na svete s nadšením sledovali premiéru dokumentu, ale niektorí mali v očiach slzy.

Film This Is It začali vysielať niekoľko minút po utorkovej polnoci miestneho času v kinách po celej rozľahlej krajine, teda o niekoľko hodín skôr než v ostatných štátoch sveta.

"Sme prví," uviedla hrdá čínska predavačka pri pokladni kina Megabox Cinema v Pekingu.

"On stále žije," vyhlásil 22-ročný čínsky fanúšik bývalého kráľa popu v Pekingu, kde diváci začali spontánne búrlivo tlieskať a kričali "bravo".

Niektorí fanúšikovia na konci takmer dvojhodinového filmu plakali, ale ďalší odchádzali z kina v radostnej nálade.

V meste Šen-jang v severovýchodnej čínskej provincii Liao-ning zorganizovali správcovia kina, kde dokument odvysielali, aj tanečnú súťaž pre fanúšikov v napodobňovaní Jacksonovho povestného tanca moonwalk.