Frontman rozpadnutej skupiny Oasis chce založiť novú kapelu

"Nechcem robiť nič sólo, chcem byť v kapele. V súčasnosti sa všetko robí úplne inak, ale určite to bude rokenrol," povedal Liam Gallagher

28. okt 2009 o 17:50 TASR

LONDÝN. Liam Gallagher, bývalý frontman britskej skupiny Oasis, začína pracovať na vytvorení novej kapely.

Spevák, ktorého brat Noel už potvrdil, že sa po rozpade legendárnej britpopovej skupiny vydá na sólovú dráhu, sa chce načas usadiť v New Yorku, kde by nové hudobne zoskupenie malo vzniknúť.

"Myslím si, že ísť preč od všetkého okolo Oasis bude pre mňa dobré. Nechcem robiť nič sólo, chcem byť v kapele. V súčasnosti sa všetko robí úplne inak, ale určite to bude rokenrol," povedal Liam Gallagher, mladší zo súrodeneckej dvojice.

Nová skupina by podľa neho mohla vzniknúť už v januári.

Oasis sa rozpadli v auguste, keď ich opustil Noel Gallagher, autor väčšiny piesní. Obaja bratia sa však vyjadrili, že Oasis bol ich život a hoci sa ich cesty rozišli, nikdy na kapelu nezanevrú.

Skupina vznikla v roku 1991 a v 90. rokoch patrila k najznámejším britským kapelám s hitmi ako Wonderwall či Champagne Supernova. Všetkých sedem radových albumov Oasis sa v čase svojho vydania dostalo na prvé miesto britskej hitparády predajnosti.

Liam v súčasnosti predstavuje svoju odevnú kolekciu nazvanú Pretty Green, čo je však podľa neho len dočasný úlet.

"Robím Pretty Green, ale nie je to tak, že 18 rokov robíte hudbu a potom len tak z toho vypadnete a poviete si: To je paráda, chcem teraz robiť len blbé handry. Nemá zmysel tváriť sa cool a nenahrať žiadnu muziku," povedal spevák pre denník The Scotsman.