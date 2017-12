Diego: Dosť dlho sme špekulovali

Bratislavská skupina Diego pokrstí v klube Randal nový album, ktorý sa zatiaľ dá zadarmo stiahnuť z ich domovskej stránky.

28. okt 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Krst ešte nenarodeného dieťaťa. Aj tak by sa dal označiť štvrtkový koncert alt-rockovej skupiny Diego, ktorá svoj nový album Peripheries pokrstí v bratislavskom klube Randal. Problémom je, že nová kolekcia pesničiek ešte nemá fyzickú podobu CD, fanúšikovia si ich zatiaľ môžu iba stiahnuť z internetovej stránky kapely www.diego.sk.

„No veľa rodičov už vie, ako sa ich dieťa bude volať," hovorí spevák a textár Luboš Kukliš. „Keď veríte, že sa narodí zdravé a všetko bude o. k., tak prečo nie. Ale oblievať nebudeme, pretože zatiaľ nie je čo," dodáva hudobník s tým, že nový album kapela predstaví 17. novembra na akcii Koncert pre všímavých v PKO.

Dlhý odklad

Diego, ktorí sa pomenovali podľa krstného mena slávneho futbalistu Maradonu, avizovali, že svoj druhý album vydajú už v marci tohto roka. No veci sa z rôznych dôvodov zadrhli a trvalo zopár mesiacov, kým bola skupina s výsledkom spokojná.

„Nestihli sme to vtedy dokončiť. Keď sme dohrali naplánované koncerty, gitarista Martin odišiel do Guatemaly. V čase jeho neprítomnosti sme zobrali do kapely huslistku Alenku, takže sme museli znova naskúšať repertoár. Potom sa v lete basgitaristovi narodila dcéra," vysvetľuje frontman kapely nekonečné prieťahy s albumom.

Diego vznikli v roku 2004, keď sa v Bratislave stretli ex-členovia kapely Sinker Ľuboš Kukliš a Martin Hanuš, bývalý basák Le Payaco Martin Stempel a dve tváre z kapely Vetroplach Tomky Vagaský a na bicie Ján Čunderlík. Skupina debutovala v roku 2006 rovnomenným albumom, ktorý kritici prirovnávali k britskej gitarovej scéne.

Južanský prízvuk

Novinka Peripheries však už na prvé počutie znie oveľa ambicióznejšie a prepracovanejšie ako jej predchodca. Dôkazom toho je aj nový singel Enough To Breath. „Asi preto, že sme pri ňom viac špekovali ako pri prvom albume, kde sa rýchlo vymysleli pesničky, nahrali ich a dali na platňu. " hovorí Kukliš.

Podobne ako na debute aj na Peripheries sú všetky piesne v angličtine. O texty sa opäť postaral Ľuboš, ktorý tvrdí, že v angličtine sa mu lepšie spieva a vyjadruje ako v rodnom jazyku. „Angličtina sa na mňa nalepila pri počúvaní Beatles. Texty si nechávam overovať mojimi po anglicky hovoriacimi kamarátmi. Môj kamarát z Južnej Karolíny dokonca hovorí, že mám čistý južanský prízvuk!" vysvetľuje Kukliš.

A ako sa k nemu dostal?, pýta sa SME. „V Lamači!," odpovedá so smiechom frontman.