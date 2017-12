Posledné zjavenie Michaela Jacksona

Dokument This Is It už má za sebou prvé hodiny v kinách celého sveta.

28. okt 2009 o 16:50 Peter Bálik

Ulicie svetových miest opäť včera zaplavili bilbordy s Jacksonom. Spevákovi dvojníci a fanúšikovia netrpezlivo čakali na premiéru dokumentu This Is It.(Zdroj: ČTK/AP)

Vo vybraných svetových mestách už uviedli očakávaný film This Is It, ktorý zachytáva posledné hodiny Michaela Jacksona. Fanúšikovia sú zatiaľ väčšinou nadšení, kritici skôr zdržanliví.



BRATISLAVA, LOS ANGELES. Pätnásťtisíc kópií. Neuveriteľné číslo pre filmový dokument. Môže za to atraktívny námet - na svete sú milióny ľudí túžiacich naposledy vidieť Michaela Jacksona.

Svetová premiéra filmu This Is It sa uskutočnila v utorok v Los Angeles, neďaleko Staples Centra, kde spevák skúšal nový koncertný program a kde sa konala aj posledná rozlúčka s ním. Medzi hosťami na premiére nechýbala jeho rodina a viacero známych celebrít ako Will Smith, Paula Abdul či Jennifer Lopez.

„Mám z filmu veľmi dobrý dojem, Michael by bol určite na seba hrdý," povedal agentúram jeho brat Jarmaine a ďalší súrodenec Jackie dodal: „V jednom momente som cítil jeho ducha, a to ma urobilo šťastným."

Chcel stvoriť krásny svet

Jackson zomrel vo veku päťdesiat rokov v júni tohto roka na zastavenie srdca. Bolo to iba dva týždne pred prvým plánovaným koncertom v rámci jeho pripravenej série londýnskych vystúpení s názvom This Is It.

Rovnomenný film vznikol zostrihaním sto hodín materiálu z Jacksonových skúšok. Na výpravnej šou spolupracovalo množstvo ľudí, medzi ktorými nechýbal spevákov dlhoročný spolupracovník Kenny Ortega.

„Michael chcel stvoriť svet na pódiu a poukázať na jeho krásu. Mali sme zbor, deti, tanečníkov, spevákov, hudobníkov, efekty a najväčšiu možnú 3-D obrazovku," spomína Kenny Ortega. Podľa neho This Is It mala byť obrovská šou, no zároveň spolu s Jacskonom chceli zachovať aj istú intimitu. Známy choreograf sa automaticky stal režisérom filmu.

V This Is It napríklad uvidíte ako Jackson pracuje na tanečných krokoch k piesni Human Nature s gitaristkou alebo ako v hitovke The Way You Make Me Feel prenasleduje tanečníčku, kým ho zvrchu sledujú muži prezlečení za robotníkov.

Priskorá šanca dať zbohom

Kráľ popu naplánoval v tomto roku až päťdesiat koncertov, ktoré ho mali vrátiť do popredia hudobného šoubiznisu, ale zároveň aj vytrhnúť z finančnej biedy.

Podľa mnohých kritikov si Jackson toho zobral na svoje plecia až príliš veľa. Náročné štvormesačné skúšanie v kombinácii s nadmerným užívaním liekov ho priviedlo k predčasnému koncu. Skupina britských fanúšikov dokonca zorganizovala kampaň This Is Not It, ktorá žaluje promotéra koncertov AEG za to, že na speváka vyvinula veľký tlak.

Pár kritikov sa už obulo do filmu preto, že Jacksona vyobrazuje v dobrej kondícii, hoci po jeho smrti vyšlo najavo, že trpel vážnymi zdravotnými problémami. Fanúšikovia po celom svete ale vnímajú This Is It ako poslednú rozlúčku so svojím idolom. „To turné by bola najlepšia vec akú kedy Michael urobil," povedala pre BBC po londýnskej premiére Ed Rahman. „Bolo mi potešením ho vidieť opäť v akcii. Zároveň to bola skvelá šanca, ako mu dať zbohom," dodal David Montalvo, ktorý ho videl v New Yorku.

Na Slovensku už film videlo niekoľko najskalnejších fanúšikov, ktorí si včera neváhali privstať a vybrať sa do bratislavského Auparku v skorých ranných hodinách. V našich kinách ho bude možné vidieť počas najbližších dvoch týždňov.

Recenziu filmu prinesieme v piatkovom vydaní SME.