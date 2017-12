Čo zostalo z poslednej šou Jacksona

Malo to byť jeho ďalšie dokonalé dielo, ale osud chcel, že nakoniec z neho vidíme len torzo. Ale práve to robí koncertný film This Is It zaujímavým a neopakovateľným.

Keby Michael Jackson nezomrel dva týždne pred plánovanou sériou päťdesiatich vystúpení v Londýne, nakoniec by sme držali v rukách DVD z tejto šou. Všetko by tam presne klapalo ako švajčiarske hodinky a fanúšikovia by žasli nad majstrovstvom Jacksona, tanečníkov, hudobníkov a technikov, obsluhujúcich monštróznu 3-D obrazovku.

Scény zo zákulisia by sa maximálne objavili v bonusoch, no práve tieto „odpadky" tvoria základ dokumentárneho filmu This Is It. Štyri mesiace príprav rovnomenného turné sa v losangeleskom Staples Centre nakrúcali na kameru. Zo skúšok zostalo vyše sto hodín materiálu, ktorý tvorcovia filmu na čele s režisérom Kennym Ortegom zostrihali tak, aby diváci videli postupný vznik poslednej šou slávneho speváka.

Kritici v prvých recenziách vyzdvihli Jacksonovo puntičkárstvo. S kapelníkom až do toho najmenšieho detailu cibrí vyhrávku hitu The Way You Make Me Feel. Nasleduje strih a spevák stojí na pódiu spolu s tanečníkmi a vyzývavou dievčinou, ktorá hrá postavu zo známeho Jacksonovho klipu.

Kto by sa chcel dozvedieť niečo viac z jeho života, zostane opäť sklamaný. This Is It ho predstavuje len ako veľkého profíka, majstra nablýskanej, ale perfektnej zábavy, ktorý pozná každú notu svojich hitov a všetko chce mať dopredu presne pripravené.

Päťdesiatročný „MJ" vydáva zo seba maximum iba občas a nie sú na ňom badať známky únavy. Otázne je, či tvorcovia filmu v strižni nenechali materiál, ktorý by speváka usvedčil z toho, že si na seba toho zobral až príliš veľa, ako tvrdia niektorí fanúšikovia a jeho rodina.

Jackson zostane navždy tajomnou persónou, odstrihnutou od sveta. Tú izolovanosť určite podporí aj film This Is It, z ktorého je napriek častému „I love you" cítiť veľkú bariéru medzi spevákom a jeho tímom.

Zábery dokazujú, že Jackson pripravoval šou, ktorá mala blízko k muzikálu o jeho hudobnej kariére. Fanúšikov mala previesť cez všetky hity od éry Jacksons 5 až po Earth Song. No skutočnú šou už nikdy neuvidíme. This Is It znamená v preklade To je ono, no táto fráza značí „vymaľované", čiže keď sa veci uzavrú alebo skončia. Skutočne lepší názov si Jackson ani nemohol vybrať.

Film This Is It sa premieta v našich filmových multiplexoch najbližšie dva týždne.