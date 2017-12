Stratený autoportrét Andyho Warhola ide do dražby

Obraz ležal štyridsať rokov zabudnutý v skryni v Brooklyne a našli ho až tento rok. Podľa odhadov by sa mohol vydražiť za milión dolárov.

30. okt 2009 o 15:00 TASR

NEW YORK. Vlastný portrét Andyho Warhola, ktorý dal v roku 1967 Cathy Nasovej, ležal zabudnutý vyše 40 rokov až do nedávna v skrini v New Yorku.

Cathy mala 17 rokov, keď začala pracovať na skrátený úväzok vo Warholovom štúdiu nazývanom Továreň. O dva roky nato jej maliar daroval vlastný portrét aj s venovaním. Krátky čas ho mala na očiach, ale potom ho uložila v Brooklyne, kde bývala, do skrine a zostal tam až do tohto roka.

Od dnešného dňa je možné si ho pozrieť v newyorskej kancelárii aukčného domu Sotheby's, ktorý ho vydraží na aukcii diel moderného umenia 11. novembra.

Aukčný dom očakáva, že nádejný kupec zaň zaplatí najmenej milión dolárov (676.000 eur).