Rokenrolová sieň slávy oslavuje. Dvoma megakoncertmi

Na prvom z dvoch koncertov oslavujúcich 25. výročie založenia Rockandrollovej siene slávy spievali a hrali vo štvrtok večer v New Yorku najväčšie mená americkej hudby.

30. okt 2009 o 16:00 TASR

NEW YORK.

Zlatým klincom večera boli všetci účinkujúci: americký spevák Bruce Springsteen spieval s Billym Joelom hity jedného i druhého, bluesová speváčka a skladateľka Bonnie Raitt hrala spolu s triom Crosby, Stills a Nash, Paul Simon s Artom Garfunkelom zaspievali svoj skvost Sounds of Silence, Stevie Wonder si dojemne uctil pamiatku Michaela Jacksona.

Štvrtkový koncert v newyorskej hale Madison Square Garden trval takmer šesť hodín a priniesol jedinečné spoločné vystúpenia legiend aj klasické hity. Wonder začal vzlykať, keď spieval na pódiu Jacksonovu skladbu The Way You Make Me Feel.

Najdlhšie sa na pódiu zdržal Bruce Springsteen, približne hodinu a 45 minút.

Na začiatku večera predniesol krátky príhovor herec Tom Hanks a rozprával o sile a moci rokenrolu.

Na druhom koncerte naplánovanom na dnešok vystúpia okrem iných skupiny U2, Metallica, kráľovná soulu Aretha Franklinová, Lou Reed, Ray Davies, Ozzy Osbourne či Lenny Kravitz.

Štyri hodiny tých najpozoruhodnejších chvíľ z oboch večerov odvysiela 29. novembra káblová televízia HBO.

Oba koncerty prinesú financie, ktoré sa stanú základnom pre trvalé dotovanie Nadácie Rokenrolovej siene slávy a jej múzea.

Hoci oba večery sú označované za koncerty pri príležitosti 25. výročia, nadácia bola založená už pred 26 rokmi (v roku 1983). Do siene začali uvádzať členov v roku 1986 a svoje brány otvorila verejnosti v Clevelande v roku 1995.

Do siene slávy prijmú každý rok určitý počet nových členov.